Wielki wyczyn Bayernu w Lidze Mistrzów. Pobił spektakularny rekord Realu

To był wyjątkowo spokojny i przyjemny wieczór dla Bayernu Monachium. Mistrzowie Niemiec wygrali 5:0 z Viktorią Pilzno po dwóch bramkach Leroya Sane oraz trafieniach Serge'a Gnabry'ego, Sadio Mane i Erica Maxima Choupo-Motinga. Tym samym Monachijczycy z kompletem zwycięstwem i trzema czystymi kontami przewodzą w grupie C Ligi Mistrzów.

Bayern Monachium pobił rekord należący do Realu Madryt

Wtorkowa wygrana była 31 spotkaniem z rzędu w fazie grupowej Champions League, którego nie przegrali mistrzowie Niemiec. Ostatnią porażkę zanotowali we wrześniu 2017 roku, gdy ulegli 0:3 z PSG. Tym samym pobili rekord Realu Madryt, który w latach 2012-2017 zanotował 30 spotkań bez porażki w fazie grupowej Ligi Mistrzów.

Passa "Królewskich" rozpoczęła się zremisowanym meczem 2:2 z Borussią Dortmund w listopadzie, a zakończyła porażką 1:3 z Tottenhamem w listopadzie 2017 roku. W czasie trwania tej serii Real Madryt trzykrotnie sięgnął po Ligę Mistrzów w 2014, 2016 i 2017 roku. Analogicznie Bawarczycy wygrali Champions League raz, w 2020 roku z Robertem Lewandowskim w składzie.

Mistrzowie Niemiec mają teraz jednak okazję do wyśrubowania tego rekordu. W fazie grupowej czekają ich mecze z Viktorią Pilzno, FC Barceloną i Interem Mediolan. Gdyby udało im się nie przegrać żadnego z tych spotkań, to mogliby osiągnąć wynik aż 34 spotkań bez porażki.

Ostatnie dwa mecze to prawdziwe popisy strzelecki Bayernu Monachium. W miniony weekend rozbili 4:0 Bayer Leverkusen, a we wtorek 5:0 Viktorię Pilzno. To na pewno budzi wiele optymizmu o fanów mistrzów Niemiec przed najbliższą kolejką Bundesligi. W najbliższą sobotę 8 października Bawarczycy zagrają na Signal Iduna Park w "Der Klassikerze" z Borussią Dortmund.