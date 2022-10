Mecz Inter Mediolan - FC Barcelona. Wraca Liga Mistrzów. Gdzie i kiedy oglądać? [Transmisja tv, stream online]

Już we wtorek Robert Lewandowski wraz z FC Barceloną rozegra kolejne spotkanie w Lidze Mistrzów. Do tej pory ekipa Xaviego w tych rozgrywkach pokonała 5:1 Viktorię Pilzno oraz przegrała 0:2 z Bayernem Monachium. Teraz czeka ją rywalizacja z Interem Mediolan.

Robert Lewandowski zadebiutuje na San Siro

Ten mecz będzie bardzo ważny zarówno dla Interu jak i FC Barcelony. Oba kluby do tej pory zgromadziły trzy punkty (Inter pokonał 3:1 Viktorię Pilzno i przegrał 0:2 z Bayernem Monachium) i zwycięzca tego spotkania przybliży się do awansu do 1/8 finału. Faworytem tego starcia będzie hiszpański zespół. Inter jest obecnie w kiepskiej formie i do rywalizacji z FC Barceloną przystąpi bez dwóch bardzo ważnych piłkarzy, którzy leczą urazy. Mowa o Romelu Lukaku i Marcelo Brozovicia. Mówiło się, że zabraknąć może także Lautaro Martineza, ale najnowsze doniesienia wskazują, że Argentyńczyk zdoła wystąpić w tym spotkaniu.

FC Barcelona również zmaga się z podobnymi problemami. Przez kontuzje we wtorkowym meczu nie zagrają Hector Bellerin, Memphis Depay, Frenkie de Jong, Jules Kounde oraz Ronald Araujo. Xavi będzie mógł liczyć na Roberta Lewandowskiego, dla którego będzie to debiut na stadionie San Siro.

Ostatnie spotkania obu ekip wypadały na korzyść katalońskiego klubu. W czterech ostatnich meczach trzykrotnie wygrywała FC Barcelona, a raz padł remis.

Mecz Inter Mediolan - FC Barcelona w Lidze Mistrzów. Gdzie i kiedy oglądać? [Transmisja tv, stream online]

Spotkanie Interu Mediolan z FC Barceloną odbędzie się we wtorek o godzinie 21:00. Mecz będzie można obejrzeć na antenie Polsat Sport Premium 1 oraz w aplikacji Polsat Box Go. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

