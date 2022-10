Wielki Lewandowski, a Barcelona jedna z najlepszych. Inzaghi już wie, co go czeka

W pierwszych dwóch kolejkach fazy grupowej Ligi Mistrzów FC Barcelona i Inter Mediolan zgodnie przegrały z Bayernem Monachium po 0:2 i pewnie pokonywały czeską Viktorię Pilzną. Teraz obie drużyny zmierzą się dwukrotnie ze sobą, a dwumecz wicemistrzów Hiszpanii i Włoch prawdopodobnie przesądzi o tym, która z tych drużyn awansuje do fazy pucharowej.

"Barcelona to jeden z trzech zespołów grających najlepszy futbol w Europie"

We wtorek pierwszy mecz Barcelony z Interem, który zostanie rozegrany na San Siro w Mediolanie. Trener Interu Simone Inzaghi na konferencji prasowej przed tym spotkaniem rozpływał się nad dyspozycją rywala, wyróżniając przy tym sprowadzenie przez Barcę Roberta Lewandowskiego.

- Barcelona jest zespołem bardzo silnym i kompletnym. Jednym z trzech grających najlepszy futbol w Europie - mówił Inzaghi. - Doskonale zdajemy sobie sprawę z wagi tego spotkania. Jesteśmy Interem i zagramy całymi naszymi siłami. To będzie mecz cierpienia. Rywale grają z pozytywną agresją i świetnym odbiorem piłki. Potrafią wszystko zarówno w fazie posiadania piłki, jak i bez niej, a do tego dołożyli do tego wszystkiego Lewandowskiego, który jest wielkim piłkarzem.

Inter Mediolan nie może zaliczyć początku nowego sezonu do udanych. W Serie A Nerazzurri zdobyli tylko 12 punktów w ośmiu meczach i zajmują dopiero dziewiąte miejsce.

- Jako trenerzy zawsze zależymy od wyników i to normalne, że gdy ich nie ma, to jesteśmy kwestionowani - nie ukrywał szkoleniowiec wicemistrzów Włoch. - To dla nas trudny moment, ale myślę, że choćby w sobotę z Romą rozegraliśmy dobry mecz. Tak samo było z Bayernem, gdy też przegraliśmy. W kluczowych momentach byliśmy poza meczem, nie wykorzystywaliśmy naszych okazji. Musimy od siebie oczekiwać więcej, ja także. W piłce wszystko się zmienia poprzez zwycięstwa, we wtorek wieczorem musimy pokazać zęby

Wiadomo, że w meczu z Barceloną w drużynie Interu zabraknie kontuzjowanych Romelu Lukaku i Marcelo Brozovicia. Pod znakiem zapytania stoi z kolei występ Lautaro Martineza. - Lautaro w poniedziałek przeszedł badania. Poprzedni mecz zakończył zmęczony, zrobi tylko część poniedziałkowego treningu i zobaczymy przed meczem, w jakim będzie stanie - przyznał Simone Inzaghi.

Wtorkowy mecz 3. kolejki Ligi Mistrzów Inter Mediolan - FC Barcelona rozpocznie się o godzinie 21:00. Relacja na żywo na Sport.pl.