Dalsze zmiany w Lidze Mistrzów. Najbogatsi robią co chcą i chcą jeszcze więcej

Zmiana formatu rozgrywek Ligi Mistrzów w 2024 roku to nie jedyne co rozważa UEFA. Faza grupowa Ligi Mistrzów miałaby wyprowadzić się z Europy, by poszerzyć zainteresowanie kibiców na bardziej dochodowych rynkach. Mecze fazy grupowej Ligi Mistrzów miałyby być rozgrywane poza Starym Kontynentem.

Możliwe zmiany w Lidze Mistrzów. Kierunek: Chiny, USA i Bliski Wschód

Komitet wykonawczy Europejskiego Stowarzyszenia Klubów spotkał się, by przedyskutować nowe pomysły przed zbliżającym się walnym zgromadzeniem grupy. ECA reprezentuje kluby rywalizujące w europejskich rozgrywkach oraz spotyka się z UEFA, aby szukać nowych sposobów na zwiększanie przychodów. Ich nowy pomysł obejmuje ekspansję rynków, w których Liga Mistrzów miałby sprzedać się jeszcze lepiej.

Chiny, USA i Bliski Wschód są kierunkami, które wskazuje przewodniczący stowarzyszenia Nasser Al-Khelaifi. Katarski biznesmen jest także prezesem Paris Saint Germain i członkiem komitetu wykonawczego UEFA, a jego głos może być znaczący w podjęciu decyzji. Jak podaje "The Athletic" najbardziej wpływowi prezesi europejskich potęg "Mają nadzieję, że znaczące mecze będą bardziej dostępne dla globalnych fanów wiodących drużyn."

Raporty nie kłamią. Przez Chiny i Stany Zjednoczone sprzedaż wzrośnie

Pomysł zrobienia Ligi Mistrzów jeszcze bardziej globalnym produktem byłby dla klubów szansą na wzmocnienie swoich marek poza Europą. Globalni fani staliby się zapewnieniem większych zysków, a organizowanie meczów na ich terenie miałoby być najlepszym sposobem na ich przyciągnięcie.

Według raportu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego aż 34 procent fanów piłki nożnej w Chinach i 28 procent w USA pod wpływem ważnych zawodów lub wydarzeń mogłoby zacząć śledzić sport.

W dalszej części raportu czytamy: "Podkreśla to, że europejskie kluby mają możliwość do zbudowania zainteresowania i wpływów. Zwiększenie dostępności europejskiej piłki klubowej dla tej publiczności i ekspozycja wydarzeń miałyby na celu budowanie głębszego zainteresowania i zaangażowania."

Przypomnijmy, że UEFA i ECA uzgodniły w maju ubiegłego roku radykalne zmiany w formacie Ligi Mistrzów od 2024 roku. Zamiast 32 zespołów podzielonych na osiem grup po cztery, będzie jedna grupa 36 klubów. W pierwszej fazie rozgrywek każdy z klubów zagra ośmiu spotkań, a zespoły z pierwszych ośmiu miejsc zapewnią sobie grę w 1/8 finału. Dla drużyn z lokat 9-24 zmierzą się w dwumeczu o przejście do następnej rundy. Więcej o tym pisaliśmy TUTAJ.