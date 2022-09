Milik strzela w Lidze Mistrzów. Trafił już w 4. minucie meczu [WIDEO]

Juventus nie mógł wymarzyć sobie lepszego rozpoczęcia tego spotkania. Piłkarze "Starej Damy" objęli prowadzenie już w czwartej minucie. Nie utrzymali tego wyniku do końca pierwszej połowy, ponieważ Benfica odgryzła się tuż przed końcem pierwszej połowy, po rzucie karnym wykorzystanym przez Joao Mario.

Arkadiusz Milik wykorzystał dośrodkowanie ze stałego fragmentu gry. Gol Polaka w Lidze Mistrzów

Juventus otrzymał stały fragment gry na początku spotkania, do którego podszedł Argentyńczyk Leandro Paredes. Dorzucił idealnie piłkę na głowę Arkadiusz Milika i Polak mógł cieszyć się z pierwszej bramki w tej edycji Ligi Mistrzów.

Milik latem został wypożyczony z Olympique'u Marsylia do Juventusu. W bieżącym sezonie strzelił dwie bramki w czterech występach w Serie A, chociaż trzeba pamiętać o skandalicznej sytuacji z poprzedniej kolejki, gdy okradziono Polaka z gola, a Juventus z wygranej z Salernitarną. To zdarzenie szczegółowo opisywaliśmy ->>> TUTAJ. W tamtym spotkaniu Milik otrzymał czerwoną kartkę i to oznacza, że nie zagra w najbliższy weekend. Tym samym będzie mógł przygotować się na najbliższe zgrupowanie reprezentacji Polski, podczas którego podopieczni Czesława Michniewicza zmierzą się z Holandią i Walią w ramach rozgrywek Ligi Narodów.

