Fani Chelsea dalej wielbią zwolnionego Tuchela. Piękny gest

Thomas Tuchel to jeden z najlepszych trenerów świata. Renomę wyrobił sobie w Bundeslidze, gdzie z powodzeniem pracował w Mainz i Borussii Dortmund. Następnie trafił do PSG, z którym zdobył dwa mistrzostwa Francji i jako pierwszy trener wprowadził paryżan do finału Ligi Mistrzów (przegranego z Bayernem). Rok później przejął Chelsea w trakcie sezonu i zupełnie nieoczekiwanie wygrał Ligę Mistrzów. To był rok 2021.

Po lekkim falstarcie w obecnym sezonie nowe władze Chelsea zszokowały kibiców The Blues i zwolniły Niemca. Ale powodem zwolnienia były nie tylko wyniki. Brytyjskie media poinformowały, że niemiecki szkoleniowiec nie mógł dogadać się z właścicielem klubu. Kibice jednak trzymają stronę trenera, co mają mu pokazać w środowym meczu Ligi Mistrzów przeciwko Red Bullowi Salzburg.

Owacja dla Tuchela

W 21. minucie środowego meczu, co ma symbolizować szczęśliwy 2021 rok, fani Chelsea mają zgotować Tuchelowi owację na stojąco. Ultrasi londyńskiego klubu nie zaprezentują jednak żadnej specjalnej oprawy ze względu na żałobę po śmierci królowej Elżbiety II.

Gorzkie pożegnanie Tuchela

"To jedno z najtrudniejszych oświadczeń, jakie kiedykolwiek musiałem napisać i takie, którego miałem nadzieję nie napisać w ciągu kilku lat. Jestem zdruzgotany, że mój czas w Chelsea dobiegł końca. To klub, w którym czułem się jak w domu zarówno zawodowo jak i prywatnie. Dziękuję całemu sztabowi, zawodnikom i kibicom, którzy ciepło przywitali mnie już pierwszego dnia. Duma i radość, jaką czułem, pomagając drużynie wygrać Ligę Mistrzów i Klubowe Mistrzostwa Świata, zostaną ze mną na zawsze. Jestem zaszczycony, że mogłem być częścią historii tego klubu, a wspomnienia z ostatnich 19 miesięcy zawsze będą miały szczególne miejsce w moim sercu" - napisał w niedzielę wieczorem Thomas Tuchel.

Następcą Tuchela został były trener Brighton & Hove Albion - Graham Potter. Anglik podpisał z Chelsea pięcioletni kontrakt. 47-latek będzie musiał poukładać drużynę, która została zbudowana latem pod życzenia Tuchela. W letnim okienku transferowym Chelsea wydała na transfery ponad 250 mln funtów.