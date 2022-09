Robert Lewandowski zabrał głos po przegranej Barcelony. "Ciężki wieczór"

Nie milkną echa po przegranej Barcelony z Bayernem Monachium we wtorkowym hicie fazy grupowej Ligi Mistrzów. Do nieudanego powrotu na stadion byłej drużyny odniósł się sam Robert Lewandowski na swoim Instagramie. Polak najwyraźniej chce jak najszybciej zapomnieć o tym, co wydarzyło się na Allianz Arenie.

3 Fot. Andreas Schaad / AP Photo Otwórz galerię Na Gazeta.pl