Gwiazda Bayernu dziękuje kolegom za zatrzymanie Lewandowskiego

Przed meczem Bayernu z FC Barceloną wielu dziennikarzy zastanawiało się, jak będzie wyglądała obrona Bawarczyków. Pewny występu był jedynie Lucas Hernandez, który później okazał się jednym z bohaterów. Obok niego w linii defensywnej wystąpili Dayot Upamecano, Benjamin Pavard oraz Alphonso Davies. Ich głównym zadaniem było zatrzymanie Roberta Lewandowskiego. Zrealizowali je niezwykle skutecznie. Niestety Pavard i Hernandez okupili występ urazami, o czym pisaliśmy tutaj.

REKLAMA

Zobacz wideo Kibicowski fenomen MŚ siatkarzy. Fani z Tunezji zrobili furorę w Spodku

Lucas Hernandez bohaterem Monachium. Piękne słowa do kolegów z obrony

Po spotkaniu Lucas Hernandez udzielił wywiadu radiu Cadena COPE. Dziennikarze zapytali go między innymi o występ całej formacji defensywnej. - Gratuluję kolegom z obrony skutecznego krycia Lewandowskiego. Cieszę się oczywiście również ze swojego trafienia, bo nie strzelam wielu goli, więc zawsze kiedy trafiam, to staram się to uczcić w pełni - skomentował stoper.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl.

Prezydent Barcelony zobaczył Lewandowskiego po meczu. Prawdziwy szef [WIDEO]

- Jeżeli drużyna nie zdobywa bramek, a mówi się, że zasługiwała na zwycięstwo... Barcelona zagrała na wysokim poziomie, ale ostatecznie liczy się skuteczność pod bramką rywala i dzisiaj nie odnieśli w tym temacie sukcesów - dodał zapytany o dyspozycję FC Barcelony.

Czy FC Barcelonie należał się rzut karny? Obrońca Bayernu komentuje

Pod koniec pierwszej połowy doszło do kontrowersyjnej sytuacji. Ousmane Dembele upadł w polu karnym po pojedynku z Alphonso Daviesem. Sędzia nie podyktował rzutu karnego, choć zdaniem piłkarzy i kibiców FC Barcelony taki się należał. Sytuację skomentował również Hernandez.

Lewandowski rzucił tylko jedno zdanie. Odszedł tak szybko i cicho, jak się tylko dało

- To miękki karny. Tak poważnie, to nie widziałem tej sytuacji na powtórce. Kontrowersje są zawsze. Jeśli sędzia tego nie zagwizdał, a VAR mu nie podpowiedział, to możemy oczywiście o tym dyskutować ile chcemy, ale wynik jest, jaki jest - ocenił.

Sport.pl z Monachium

Relacja z powrotu Roberta Lewandowskiego do Monachium w Sport.pl i na Gazeta.pl oraz w naszych mediach społecznościowych. W Monachium jest Dominik Wardzichowski, nasz korespondent na wielki hit Ligi Mistrzów Bayern - Barcelona.