Hit Ligi Mistrzów w TVP. Gdzie i kiedy oglądać środowe mecze? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Najciekawszym wydarzeniem we wtorkowych meczach Ligi Mistrzów był bez wątpienia powrót Roberta Lewandowskiego na stadion Bayernu Monachium. Polak nie może zaliczyć występu do udanych i jego FC Barcelona przegrała 0:2. To nie koniec emocji związanych z tymi rozgrywkami, ponieważ już w środę czekają nas kolejne emocjonujące spotkania.

Liga Mistrzów. Dwa mecze Polaków w środę

Jednym z ciekawszych starć dla polskiego kibica będzie mecz Juventusu z Benfiką. W drużynie z Turynu od pierwszych minut powinniśmy zobaczyć Arkadiusza Milika. Polak po czerwonej kartce w meczu Serie A z Salernitaną nie stracił zaufania trenera i zdaniem La Gazzetty dello Sport ma wystąpić w ataku obok Dusana Vlahovicia. Na przedmeczowej konferencji Massimiliano Allegri mówił też, że do kadry prawdopodobnie wróci Wojciech Szczęsny. Bramkarz leczy kontuzję kostki. Początek zaplanowano na godz. 21:00.

Innym meczem, w którym prawdopodobnie wystąpi polski piłkarz będzie rywalizacja Rangers z Napoli. Początkowo starcie miało się odbyć we wtorek, ale w związku z żałobą po śmierci królowej Elżbiety II, zostało przeniesione na środę. We włoskiej drużynie w podstawowym składzie powinien wyjść Piotr Zieliński. Pomocnik w bardzo dobrym stylu rozpoczął ten sezon i często chwali go trener Luciano Spalletti. Mecz Napoli z Rangers rozpocznie się o 21:00.

Thomas Mueller skomentował Bayern - Barcelona. Króciutko

Do hitów środowych spotkań można też zaliczyć potyczkę Manchesteru City z Borussią Dortmund. Wyjątkowo odczuje je Erling Haaland, który po raz pierwszy zmierzy się ze swoim byłym klubem (Norweg grał w Borussii przez dwa lata, a w lipcu tego roku przeniósł się do Manchesteru City). To starcie również odbędzie się o 21:00. Pierwszy mecz w roli gospodarza zagra też Szachtar Donieck. Przypomnijmy, że w związku z wojną w Ukrainie, mistrz tego kraju rozgrywa mecze LM na stadionie Legii Warszawa. Rywalem Szachtara będzie Celtic Glasgow.

Liga Mistrzów. Środowe mecze. Gdzie i kiedy oglądać? [Transmisja tv, stream online]

Wszystkie środowe mecze Ligi Mistrzów będą transmitowane w kanałach Polsat Sport Premium. Można będzie je obejrzeć także w serwisie Polsat Box Go. Ponadto transmisja spotkania Manchesteru City z Borussią Dortmund będzie dostępna w TVP 1 oraz na stronie sport.tvp.pl. Najważniejsze informacje pojawią sie na portalu Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.

Środowe mecze Ligi Mistrzów:

Szachtar Donieck - Celtic 18:45, Polsat Sport Premium 1

AC Milan - Dinamo Zagrzeb 18:45, Polsat Sport Premium 2

Juventus - Benfica, godz. 21:00, Polsat Sport Premium 1

Manchester City - Borussia Dortmund, godz. 21:00, Polsat Sport Premium 2, TVP 1

Real Madryt - RB Lipsk, godz. 21:00, Polsat Sport Premium 3

Chelsea - Red Bull Salzburg, godz. 21:00, Polsat Sport Premium 4

Maccabi Hajfa - Paris Saint-Germain, godz. 21:00, Polsat Sport Premium 5

Rangers - Napoli, godz. 21:00, Polsat Sport Premium 6

FC Kopenhaga - Sevilla, godz. 21:00, Polsat Box Go

