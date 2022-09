"Upokorzenie, koszmar, 10 proc. szans na awans". Pierwszy przegrany LM

FC Porto przegrało w pierwszym spotkaniu Ligi Mistrzów 1:2 z Atletico Madryt. W drugiej kolejce ekipa z Portugalii stanęła przed dużą szansą na zdobycie pierwszych punktów w tych rozgrywkach. We wtorek o 21:00 zmierzyła się z teoretycznie najsłabszą drużyną w grupie - Club Brugge. Spotkanie zakończyło się jednak sporą sensacją i FC Porto przegrało aż 0:4. Dla portugalskiego giganta to tym trudniejsza sytuacja, że w ostatnich sześciu latach czterokrotnie grał w fazie pucharowej LM, a dwukrotnie aż w ćwierćfinale - z tego względu celem minimum w LM jest awans z grupy. I to może się nie udać, przez co Porto staje się pierwszym przegranym tej edycji LM.

Portugalskie media krytykują FC Porto. "Upokorzenie, jakiego nie widziano od dawna"

Występ drużyny Sergio Conceicao został bardzo skrytykowany przez portugalskie media. "Koszmarny wieczór dla FC Porto. Drużyna słono zapłaciła za błędy i rezultat jest jeden: upokorzenie, jakiego nie widziano od dawna" - czytamy na Desporto.sapo.pt. "Prawdziwy koszmar. Ten wynik stawia FC Porto w trudnej sytuacji" - dodają dziennikarze Record.pt.

Tą porażką FC Porto bardzo skomplikowało sobie szanse na awans do 1/8 finału. "Tylko 10 proc. drużyn, które przegrały pierwsze dwa mecze w fazie grupowej Ligi Mistrzów, zakwalifikowało się do 1/8 finału (13 zespołów na 136) - jedną z nich był Sporting Lizbona w zeszłym sezonie" - czytamy na profilu Playmakerstats.

Ten sam portal podał kolejną ciekawą statystykę. "To siódmy raz w historii, kiedy Porto przegrało na własnym stadionie różnicą czterech goli: 0-5 Liverpool 2017/18, 2-6 Aliados Lisboa 1942/43, 2-6 Belenenses 1944/45, 1-5 Liverpool 2021/22, 0-4 Belenenses 1974/75, 0-4 Nacional 2004/05, 0-4 Club Brugge 2022/23" - czytamy.

Obecnie FC Porto zajmuje ostatnie miejsce w grupie z zerowym dorobkiem punktowym. W następnej kolejce Ligi Mistrzów zmierzy się z Bayerem Leverkusen - który ma 3 pkt, tak jak i Atletico (liderem jest rewelacyjne Club Brugge z 6 pkt). Spotkanie odbędzie się 4 października o godz. 21:00. Zespół z Portugalii musi koniecznie wygrać ten mecz, aby zachować minimalne szanse na awans.

