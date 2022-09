Największa sensacja LM. Skazywani na pożarcie mają 6 pkt, bramki 5:0. "Wow. Piszą historię"

"Wow. Drugie zwycięstwo i drugie czyste konto z rzędu. Prowadzenie w grupie po zdemolowaniu FC Porto. Chociaż najbliższe dwa mecze przeciwko Atletico Madryt zapowiadają się szczególnie trudno, to nikt już nie zmaże historii, jaką napisał Club Brugge" - zachwycali się dziennikarze belgijskiego portalu HLN.be.

REKLAMA

Zobacz wideo Najcenniejszy skarb Lewandowskiego ukryty w Monachium. "Niewiarygodne"

We wtorek mistrzowie Belgii rozbili na wyjeździe FC Porto aż 4:0. Drużyna Carla Hoefkensa została dopiero drugim po Liverpoolu zespołem, który pokonał Portugalczyków na ich stadionie w takim stosunku w europejskich pucharach.

Club Brugge, mimo że na starcie rozgrywek był skazywany na klęskę, prowadzi w grupie B Ligi Mistrzów z kompletem punktów. Przed tygodniem mistrzowie Belgii pokonali u siebie Bayer Leverkusen 1:0. We wtorek drużyna Hoefkensa zagrała jednak wyjątkowo efektownie.

"Wieczór jak ze snu. Club Brugge napisał historię"

"Co za noc! Club Brugge napisał historię belgijskiego futbolu po wymarzonym meczu w Porto. Prezes klubu - Bart Verhaeghe - na pewno chciał, by ktoś go uszczypnął, gdy obserwował to, co działo się we wtorkowy wieczór. Taki mecz w teorii mógł się odbyć jedynie w jego snach. W praktyce Verhaeghe i cała drużyna przeżyli kilka godzin w portugalskim świecie marzeń. Club Brugge zasłużył na wielki szacunek. Czapki z głów" - dodali dziennikarze portalu HLN.be.

Koszmar Lewandowskiego. Bayern okupił zatrzymanie Polaka dwoma problemami

"To był wieczór jak ze snu. Club Brugge odniósł drugie zwycięstwo z rzędu w Lidze Mistrzów i po dwóch kolejkach jest liderem grupy z kompletem punktów. Gdzie i kiedy może zakończyć się ta bajka?" - pytali dziennikarze portalu Sporza.be.

"Historia dzieje się na naszych oczach! Club Brugge zachwycił w Porto, rozbił gospodarzy i pierwszy raz w historii wygrał dwa mecze z rzędu w Lidze Mistrzów. Po tak wspaniałym wieczorze gratulacje dla drużyny to za mało. FC Porto 0:4 Club Brugge. Zero do czterech. Nawet my musieliśmy uszczypnąć się w ramię" - ekscytowali się dziennikarze Nieuwsblad.be.

Grają i zarabiają miliony

Dla mistrzów Belgii Liga Mistrzów nie jest niczym nowym. Club Brugge w fazie grupowej tych rozgrywek uczestniczy już szósty raz w ciągu ostatnich siedmiu lat. Nigdy jednak Belgowie nie zaczęli tak dobrze, nigdy też nie awansowali do fazy pucharowej.

Najlepiej Club Brugge zaprezentował się w sezonach 2018/19, 2019/20 i 2020/21, kiedy zajmował trzecie miejsce w grupie i na wiosnę grał w Lidze Europy. Przed rokiem mistrzowie Belgii nie dali rady w grupie z PSG, Manchesterem City i RB Lipsk. Mimo trudnych rywali Club Brugge wywalczył cztery punkty, remisując z PSG i ogrywając RB Lipsk.

"Chłód". Lewandowski i Mueller. Wszystko nagrano

Drużyna Hoefkensa radzi sobie świetnie, mimo że w ostatnich latach regularnie opuszczali ją jej liderzy. Tego lata za 32 mln euro do AC Milanu trafił Charles De Ketelaere. 12 mln euro klub zarobił na sprzedaży Stanley'a Nsokiego do Hoffenheim, a dwa mln mniej na transferze Loisa Opendy do RC Lens.

Przed rokiem za 23 mln euro do Bayernu Leverkusen trafił Odilon Kossounou, a dwa lata temu AS Monaco zapłaciło 17 mln euro za Krepina Diattę. Jakby tego było mało, to w 2019 roku Club Brugge zarobił 54 mln euro na sprzedaży Wesley'a, Marvelousa Nakamby (Aston Villa) oraz Arnauta Danjumy (Bournemouth).

W ciemno można zakładać, że kolejne tak duże, może rekordowe transfery, są już tylko kwestią czasu. Zwłaszcza gdy spojrzymy na to, kto strzelał gole w meczu z FC Porto. Zrobili to 23-letni Ferran Jutgla, 22-letni Kamal Sowah, 22-letni Andreas Skov Olsen oraz 17-letni Antonio Nusa. Asystę przy trzeciej bramce miał zaś 19-letni Bjorn Meijer.

W ostatnich trzech sezonach Club Brugge świętował mistrzostwa Belgii. Być może w tym sezonie przyszedł czas na postawienie kroku naprzód w europejskich pucharach. Najbliższe dwa mecze w Lidze Mistrzów drużyna Hoefkensa zagra z Atletico Madryt. Odbędą się one 4.10 (dom) i 12.10 (wyjazd). Mistrzowie Belgii po dwóch kolejkach mają 6 pkt i bilans bramkowy 5:0 - po trzy punkty mają Bayer Leverkusen i Atletico Madryt, a Porto ma 0 pkt i znajduje się już w bardzo trudnej sytuacji.