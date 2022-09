"Chłód". Lewandowski i Mueller. Wszystko nagrano

Wtorkowy mecz 2. kolejki Ligi Mistrzów na Allianz Arena był dla Roberta Lewandowskiego wyjątkowy. Polak bardzo szybko wrócił do miejsca, w którym spędził pełne sukcesów osiem lat, grając tym razem dla FC Barcelony. Była to dla niego również okazja do ponownego spotkania z byłymi kolegami z drużyny.

REKLAMA

Zobacz wideo Najcenniejszy skarb Lewandowskiego ukryty w Monachium. "Niewiarygodne"

Koszmar Lewandowskiego. Bayern okupił zatrzymanie Polaka dwoma problemami

"Zimne" przywitanie Muellera i Lewandowskiego

Jeszcze przed wejściem na boisko Lewandowski czule przywitał się z piłkarzami Bayernu, z którymi przez kilka lat dzielił szatnię. Jak to zwykle bywa w tego typu sytuacjach, całe zajście zostało zarejestrowane przez kamery, po czym jego urywki trafiły do mediów społecznościowych.

Wszyscy zawodnicy Bayernu odwzajemnili uściski Lewandowskiego. Wyjątkiem był Thomas Mueller, któremu Polak nie podał ręki. Z nagrania wynika jednak, że najpewniej doszło do nieporozumienia, choć żaden z nich nie próbował wykonać miłego gestu podobnie. Kataloński "Sport" skomentował to zdarzenie i stwierdził, że było to wyjątkowo "zimne" spotkanie.

Mueller ostrzegał piłkarzy Barcy

Już przed meczem Thomas Mueller kilkukrotnie ostrzegał piłkarzy FC Barcelony, że klub ze stolicy Bawarii nie zamierza odpuszczać we wtorkowym meczu. - Mam nadzieję, że uda nam się pokazać Lewandowskiemu, że odejście z klubu było błędem - mówił Niemiec.

Powrót Roberta Lewandowskiego na Allianz Arena nie był dla niego udany. Mistrzowie Niemiec wygrali 2:0, a na listę strzelców wpisali się Lucas Hernandez i Leroy Sane. Okazja do rewanżu dla Katalończyków nadejdzie 26 października, kiedy to odbędzie się spotkanie na Camp Nou.

Xavi zareagował na pudło Lewandowskiego jak my wszyscy

Relacja z powrotu Roberta Lewandowskiego do Monachium w Sport.pl i na Gazeta.pl oraz w naszych mediach społecznościowych. W Monachium jest Dominik Wardzichowski, nasz korespondent na wielki hit Ligi Mistrzów Bayern - Barcelona.