Piłkarze Realu Madryt zadrwili z Barcelony. Zdjęcia mówią same za siebie

To był absolutny hit całej fazy grupowej tegorocznej Ligi Mistrzów. FC Barcelona z Robertem Lewandowskim, po raz pierwszy od letniego transferu Polaka, udała się do Monachium na starcie z jego byłym klubem - Bayernem. Na Allianz Arenie Barca chciała udowodnić, że już wróciła do grona absolutnie najlepszych drużyn w Europie, z kolei Bayern miał nadzieję pokazać wszystkim, że radzi sobie również bez Roberta Lewandowskiego.

REKLAMA

Zobacz wideo Najcenniejszy skarb Lewandowskiego ukryty w Monachium. "Niewiarygodne"

Xavi wściekły po Bayern - Barcelona. Nie gryzł się w język

W pierwszej połowie lepiej wyglądała "Duma Katalonii", ale nie udokumentowała przewagi bramką. To zemściło się na początku drugiej części gry. W ciągu czterech minut Bayern strzelił dwa gole i ograł Barcelonę 2:0. To pierwsza porażka drużyny Xaviego w tym sezonie. Powrót do Monachium nie udał się Robertowi Lewandowskiemu, który miał sytuacje do zdobycia bramki, ale żadnej z nich nie wykorzystał.

Piłkarze Realu zareagowali na porażkę FC Barcelony

Na porażkę Barcelony zareagowały oczywiście hiszpańskie i niemieckie media, ale również… piłkarze Realu Madryt. Trudno bowiem uwierzyć, że zdjęcia, które umieścili po meczu Barcelony, pojawiły się tam przypadkiem. Karim Benzema opublikował fotografię, na której trzyma puchar za zdobycie Ligi Mistrzów. Z kolei Vinicius wrzucił zdjęcie z treningu, na którym się śmieje.

Real w Lidze Mistrzów rozpoczął od zwycięstwa na wyjeździe z Celtikiem (3:0). W środę obrońcy tytułu zagrają z RB Lipsk. W grupie rywalizować będą również z Szachtarem Donieck. Z kolei Barcelonę czekają dwa mecze z Interem Mediolan.

Relacja z powrotu Roberta Lewandowskiego do Monachium w Sport.pl i na Gazeta.pl oraz w naszych mediach społecznościowych. W Monachium jest Dominik Wardzichowski, nasz korespondent na wielki hit Ligi Mistrzów Bayern - Barcelona.