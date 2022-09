Stadion Allianz Arena i klubowe muzeum Bayernu Monachium skrywają wiele skarbów. Puchary Ligi Mistrzów, puchary Niemiec, biuro Ulego Hoenessa, czy patery za mistrzostwo Niemiec. Są tam też ślady Roberta Lewandowskiego oraz jego najcenniejszy piłkarski skarb - puchar Ligi Mistrzów za sezon 2019/2020. A co jeszcze skrywa stadion w Monachium? Zapraszamy do obejrzenia materiału Dominika Wardzichowskiego, który na Sport.pl i Gazeta.pl przybliża kulisy powrotu Lewandowskiego do Bawarii.

