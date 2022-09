Neuer nie dał ponieść się emocjom ws. Lewandowskiego. Klasa

Już od pierwszego gwizdka sędziego starcie Bayernu z Barceloną stało na bardzo wysokim poziomie. W pierwszej połowie więcej sytuacji stworzyli Katalończycy i wydawało się, że to właśnie oni są bliżej zwycięstwa. Po przerwie jednak Bayern doszedł do głosu i w zaledwie cztery minuty zdobył dwie bramki. Goście nie byli w stanie odpowiedzieć. Nie był to także wieczór Roberta Lewandowskiego.

Robert Lewandowski w meczu z Bayernem miał dwie bardzo dobre sytuacje do zdobycia bramki. W 18. minucie otrzymał świetne podanie od Gaviego, jednak będąc "sam na sam" z Neuerem uderzył ponad poprzeczką. Dwie minuty później Polak próbował pokonać Niemca główką, jednak górą był kapitan Bayernu. Po meczu bramkarz skomentował te sytuacje i zachował klasę, nie dając ponieść się emocjom i nie wbijając żadnej szpilki Polakowi (w przeciwieństwie np. do prezesa Bayernu).

- Mamy szczęście, że posłał woleja nad poprzeczką, a ja byłem tam przy drugiej szansie. Pokazaliśmy dzisiaj dobry występ w obronie - powiedział.

Neuer odniósł się również do tego, jak czuł się widząc Lewandowskiego po przeciwnej stronie boiska. - Myślę, że to była emocjonująca gra dla Lewego, ponieważ odniósł tu duże sukcesy w Monachium. Ale znamy go również jako przeciwnika. Szczęście nie było dziś po jego stronie w kluczowych momentach - podkreślił.

Bayern Monachium prowadzi w grupie C z dorobkiem 6 punktów. Mistrz Niemiec wyprzedził FC Barcelonę. Trzecie miejsce zajmuje Inter, który wygrał 2:0 z Viktorią Pilzno. Czesi zamykają tabelę.

