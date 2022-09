Xavi wściekły po Bayern - Barcelona. Nie gryzł się w język

Wtorkowe spotkanie na Allianz Arenie wzbudziło wiele emocji wśród kibiców, jak i piłkarzy obu drużyn. Był to także wyjątkowy mecz dla Roberta Lewandowskiego, który po zaledwie dwóch miesiącach od transferu przyjechał z nowym klubem do Monachium. Od pierwszego gwizdka sędziego starcie stało na bardzo wysokim poziomie. Ostatecznie wygrali gospodarze, choć to FC Barcelona momentami wydawała się być bliżej zwycięstwa.

Xavi zły po porażce z Bayernem. "Nie zasłużyliśmy na to"

Po spotkaniu Xavi nie krył złości na końcowy wynik tego spotkania. Podczas konferencji prasowej wyjaśnił, co zadecydowało o porażce jego zespołu z mistrzami Niemiec. - Jestem wkurzony, nie lubię przegrywać. Ale nie zasłużyliśmy na to. W tamtym roku byłem zły, ponieważ Bayern był od nas lepszy, ale w tym uważam, że to my byliśmy silniejsi. Tak to wygląda z mojej perspektywy. O wyniku zadecydowały detale - powiedział szkoleniowiec FC Barcelony.

- Myślę, że byliśmy lepsi od Bayernu w wielu aspektach. Graliśmy na wysokiej intensywności i na dobrym poziomie fizycznym. Pierwsza połowa była doskonała. Ale kluczem w tym meczu były te dwie sytuacje, nie można pozwalać na coś takiego w Lidze Mistrzów. Jestem zły, ponieważ mogliśmy dziś wygrać. To dla nas nauka, ale bardzo bolesna - dodał Hiszpan.

Sporna sytuacja w polu karnym pod koniec pierwszej połowy. Xavi poprosił arbitra o ponowną ocenę

W spotkaniu nie zabrakło również sporej kontrowersji. Pod koniec pierwszej połowy Ousmane Dembele upadł w polu karnym po starciu z Alphonso Daviesem. Zdaniem piłkarzy FC Barcelony oraz jej trenera i kibiców Katalończykom należała się jedenastka. Gwizdek sędziego jednak milczał. Xavi zdradził, co powiedział arbitrowi w przerwie meczu.

- Arbiter powiedział mi w przerwie, że to nie był rzut karny. Poprosiłem, żeby szczerze ocenił tę sytuację, ponieważ wszyscy ją widzieli, ale stwierdził, że nie było rzutu karnego - skomentował 43-letni trener.

W tabeli grupy C po wtorkowych meczach na prowadzeniu znajduje się Bayern Monachium, który zgromadził 6 punktów. Druga jest FC Barcelona, a trzeci Inter, który wygrał 2:0 z Viktorią Pilzno. Czeski zespół z zerowym dorobkiem zajmuje ostatnie miejsce.

Relacja z powrotu Roberta Lewandowskiego do Monachium w Sport.pl i na Gazeta.pl oraz w naszych mediach społecznościowych. W Monachium jest Dominik Wardzichowski, nasz korespondent na wielki hit Ligi Mistrzów Bayern - Barcelona.