Hiszpanie ocenili Lewandowskiego. Króluje słowo "perdon"

"Szukał gola przeciwko swojej byłej drużynie, ale tym razem go nie strzelił i nie popisał się swoją normalną skutecznością. Nie zdobył bramki, mimo że przed przerwą miał do tego trzy dobre okazje. Niewidoczny po przerwie" - tak występ Roberta Lewandowskiego przeciwko Bayernowi Monachium opisali dziennikarze katalońskiego "Sportu". Polak otrzymał notę "6" w 10-stopniowej skali.

To ocena przeciętna, ale i tak dość wysoka w nisko ocenionej FC Barcelonie. Wyższe noty od Lewandowskiego otrzymali tylko Jules Kounde, Gavi i Pedri, którzy ocenieni zostali na "7". Na "5" zasłużyli natomiast: Marc-Andre ter Stegen, Ronald Araujo, Sergio Busquets, Raphinha, Ousmane Dembele, Ferran Torres oraz Ansu Fati.

FC Barcelona przegrała z Bayernem 0:2 w drugiej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów. Zespół Xaviego zdecydowanie lepiej zagrał po przerwie, kiedy szanse na pokonanie Manuela Neuera miał nie tylko Lewandowski, ale też m.in. Pedri.

W drugiej połowie Katalończycy zostali jednak stłamszeni, a o ich porażce zdecydowały gole Lucasa Hernandeza oraz Leroy'a Sane. "Kilka fatalnych minut zdecydowało o niepowodzeniu FC Barcelony. Zespół Xaviego pokazał jednak lepszy futbol niż w poprzednich latach i miał szanse na strzelenie co najmniej jednego gola. Zabrakło im jedynie normalnej skuteczności Lewandowskiego, który powrotu na stadion byłego klubu nie będzie wspominał dobrze" - napisali dziennikarze "Marki".

I dodali: "Polak pamiętał o miejscu, w którym spędził ostatnich osiem lat. Pamiętali też o nim kibice. Lewandowski został ciepło przywitany przez fanów oraz byłych kolegów z szatni. Na murawie nie było jednak sentymentów, a napastnik pokazał najbardziej dyskretną wersję samego siebie, odkąd trafił do FC Barcelony".

Hiszpanie o nieskuteczności Lewandowskiego.

"Powrót Lewandowskiego na Allianz Arenę nie był taki, jak oczekiwano. Polski napastnik nie pomógł FC Barcelonie przerwać koszmaru, jakim są dla niej mecze z Bayernem Monachium. Do ostatnich porażek 2:8, 0:3 i 0:3 zespół Xaviego dorzucił teraz wynik 0:2. Lewandowski przerwał serię dziewięciu goli w pięciu meczach, mimo że przed przerwą okazji do zdobycia bramki mu nie brakowało" - dodali dziennikarze "Sportu".

Wszystkie oceny i opinie na temat gry Lewandowskiego sprowadziły się do wspólnego mianownika. Dziennikarze podkreślili zaskakującą nieskuteczność polskiego napastnika oraz to, że po przerwie był niewidoczny. O samej FC Barcelonie napisali przede wszystkim, że była dużo lepsza przed przerwą, ale mimo to znów przegrała w Monachium. Najczęściej powtarzające się słowo to "perdon" i króluje nawet na czołówkach (np. "Sportu" i "Mundo Deportivo"): w tym kontekście oznacza po prostu zmarnowane sytuacje. Niemal wszystkie hiszpańskie media podkreślają, że Barcelona była do przerwy dużo lepsza i powinna prowadzić.

"Lewandowski był bardzo zmotywowany, chciał być liderem i nie zawiódł. Jego skuteczność nie była jednak tak dobra jak zawsze. Polak dużo biegał, odzyskiwał piłki, podawał i czekał w polu karnym. Tym razem jednak nie udało mu się pokonać Neuera" - napisali o napastniku dziennikarze "Mundo Deportivo".

"FC Barcelona zagrała niezły mecz i mogła nawet wygrać w Monachium, ale do sukcesu zabrakło jej tego, w czym Lewandowski jest najlepszy. Polak tym razem nie był wyjątkowo skuteczny i nie zdobył bramki w miejscu, w którym spędził ostatnich osiem lat" - napisali dziennikarze "Sportu" w innej relacji.

Szansę na kolejne gole Lewandowski będzie miał w sobotę, gdy FC Barcelona zagra u siebie z Elche. Początek meczu o 16:15.