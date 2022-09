Xavi zareagował na pudło Lewandowskiego jak my wszyscy

Po udanej inauguracji zmagań w grupie C Ligi Mistrzów i wygranej 5:1 z Viktorią Pilzno, w drugiej kolejce Barcelona pojechała na mecz z Bayernem. Z Monachium wróci jednak na tarczy po porażce 0:2, chociaż miała swoje okazje do zdobycia bramek. Kilku z nich nie wykorzystał Robert Lewandowski, co spotkało się z wymowną reakcją Xaviego.

Pudło Lewandowskiego w meczu z Bayernem. Reakcja Xaviego mówi wszystko

W pierwszych minutach tego spotkania przeważającą stroną była Barcelona, która nieustannie poszukiwała sposobu na złamanie defensywy Bayernu, ale za każdym razem czegoś brakowało. W 18. minucie wydawało się, że wynik spotkania otworzy Robert Lewandowski, lecz nie udało mu się dobrze przymierzyć.

34-letni napastnik znalazł się w dobrej sytuacji po ty, jak jego zespół wyszedł z kontratakiem. Polak dostał piłkę od Gaviego i oddał strzał z powietrza, lecz przeleciał on ponad bramką Manuela Neuera. Xavi nie mógł uwierzyć, że jego drużyna nie wyszła na prowadzenie.

Trener Barcelony miał świadomość, że była to bardzo dobra sytuacja, którą taki piłkarz jak Lewandowski musi zamienić na gola. Niestety dla niego, przez cały mecz jego zawodnicy nie imponowali skutecznością, czego nie można powiedzieć o rywalach, którzy bezlitośnie wykorzystali swoje okazje i po bramkach Lucasa Hernandeza oraz Leroya Sane wygrali 2:0.

Barcelona gorsza od Bayernu w Lidze Mistrzów. Szansa na rehabilitację w sobotę

Przed przerwą reprezentacyjną FC Barcelona rozegra jeszcze jedno spotkanie. W sobotę 17 września o godzinie 16.15 Katalończycy podejmą na Camp Nou Elche i postarają się o zmazanie plamy po porażce z Bayernem.

Kolejny mecz w Lidze Mistrzów Barcelona rozegra za blisko trzy tygodnie. We wtorek 4 października wicemistrzowie Hiszpanii pojadą do Mediolanu, gdzie zagrają z Interem, który po dwóch kolejkach także ma trzy punkty na koncie.

Relacja z powrotu Roberta Lewandowskiego do Monachium w Sport.pl i na Gazeta.pl oraz w naszych mediach społecznościowych. W Monachium jest Dominik Wardzichowski, nasz korespondent na wielki hit Ligi Mistrzów Bayern - Barcelona.