Zmrożony Lewandowski. Aż trudno uwierzyć w to, co się stało z Bayernem

Suche statystyki spotkania Bayernu z Barceloną widniejące przy Robercie Lewandowskim nie kłamią. Stracone znakomite okazje: 3. Dodajmy - okazje przy bezbramkowym remisie, sytuacje znakomite, a dobitniej mówiąc stuprocentowe. Punktując: o ile błąd Manuela Neuera i niecelne podanie do jednego ze swych obrońców przechwycone przez Polaka, można było uznać za niewdzięczną do wykończenia sytuację, to już kolejne okazje były tym, co Lewandowski na treningach strzela z zamkniętymi oczami.

"Czuł presję, sytuacja trochę go zjadła"

Przy tej pierwszej okazji Lewy był trochę wyrzucony do boku i mocno naciskany przez obrońcę gospodarzy, choć oddał strzał, jego uderzenie zostało zablokowane. W 18. minucie był jednak sam na sam z Neuerem po podaniu Gaviego. Z kilkunastu metrów od bramki huknął jednak nad poprzeczkę. Kilka minut później po wrzutce w pole karne, strzelił głową wprost w Neuera. Sytuacja była mniej komfortowa niż poprzednia, ale przy wyskoku Polak poradził sobie z Lucasem Hernandezem, który się przewrócił i miał trochę czasu na odpowiednie zbicie piłki. Jeden z najlepszych napastników na świecie bardziej podał piłkę byłemu koledze, niż zaskoczył go swym strzałem.

Kolejną znakomitą okazję Polak miał kilka minut później. Lewandowski dostał dobre podanie w polu karnym i znów miał przed sobą już tylko Neuera, tym razem jego strzał zablokował Noussair Mazraoui. Tomasz Hajto ekspert Polsatu Sport w przerwie spotkania i po meczu nie mógł uwierzyć, że Lewandowski po tym, co działo się na boisku, zakończył mecz bez bramki.

- On czuł presję. Grał tam przez osiem, lat. Miał dwie stuprocentowe okazje, bo takie one dla mnie były i tego nie strzelił. Myślę, że w innym meczu miałby przy tym gola. Ta cała sytuacja trochę go zjadła - ocenił Hajto.

Lewandowski nigdy nie strzelił w pierwszym meczu ze swym byłym klubem

Lewandowskiemu zabrakło zimnej krwi snajpera? Na stadionie Allianz Arena właściwie wszystko było podobnie jak w ostatnich latach. Polak podał sobie rękę z dobrze znanymi mu kolegami, wyszedł na bardzo dobrze mu znaną murawę, dostał brawa od dobrze mu znanych kibiców i zgodnie z przewidywaniami miał swoje okazje mimo pieczołowitego krycia. Polak kończył mecz z siedmioma strzałami na bramkę: dwoma celnymi, dwoma niecelnymi i trzema zablokowanymi.

Tyle że liczba goli na jego koncie była zerowa. Ta niemoc, czy też pewne zmrożenie Lewandowskiego przełożyło się na kolegów z Barcelony. Sam dwa gole mógł w tym meczu zdobyć Pedri, ale raz po jego strzale świetną interwencją popisał się Neuer, a za drugim razem Hiszpan w sytuacji sam na sam z niemieckim bramkarzem trafił w słupek. Dogrywał mu Lewandowski, więc słaby strzał kolegi zabrał Lewemu piękną asystę, zresztą nie pierwszą możliwą w tym meczu.

Jeśli chodzi o gole i Barcelonę to był dziwny mecz. Współczynnik oczekiwanych bramek po jej stronie wynosił niemal 2, a "Duma Katalonii" kończyła starcie z mistrzem Niemiec tak jak pierwsze ligowe starcie o punkty w tym sezonie – bez gola. Strzelała na bramkę częściej niż rywal, oddała tyle samo precyzyjnych strzałów i mimo że zabrała Bayernowi najbardziej bramkostrzelnego piłkarza tamtego sezonu w TOP 5 lig Europy, to kończyła mecz z dużym niedosytem.

Znów okazało się, że Lewandowski w pierwszym meczu ze swym byłym klubem strzelać nie lubi, albo nie potrafi. W barwach Bayernu nie zdobył gola w pierwszej konfrontacji z Borussią Dortmund (w Superpucharze Niemiec), w koszulce BVB nie trafił też do bramki Lecha w meczu towarzyskim na Bułgarskiej. Im dalej jednak w las tym sentymenty idą na bok. Polak na ich odsunięcie będzie miał nieco ponad miesiąc. 26 października Bayern przyjedzie na Camp Nou. To może być mecz rozstrzygający o tym, które drużyny awansują do 1/8 finału Ligi Mistrzów.

Relacja z powrotu Roberta Lewandowskiego do Monachium w Sport.pl i na Gazeta.pl oraz w naszych mediach społecznościowych. W Monachium jest Dominik Wardzichowski, nasz korespondent na wielki hit Ligi Mistrzów Bayern - Barcelona.