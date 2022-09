Lewandowski skomentował swój występ. Pięć słów. I wyszedł

We wtorek o 21:00 FC Barcelona zmierzyła się na wyjeździe z Bayernem Monachium. Lepsi okazali się gospodarze, którzy wygrali to spotkanie 2:0 po golach Lucasa Hernandeza i Leroya Sane. Robert Lewandowski nie zaprezentował się w tym meczu najlepiej. Polak miał dwie świetne okazje do zdobycia bramki, ale ostatecznie zakończył te rywalizacje bez gola na koncie.

Robert Lewandowski krótko podsumował występ. "To nie było takie proste"

Lewandowski był wyraźnie niezadowolony ze swojego występu. Polak po zakończeniu meczu nie był zbyt rozmowny. Jego zachowanie opisał Tobi Altschäffl z "Bilda". - To nie było takie proste - powiedział Lewandowski. Zawodnik nie dodał nic więcej i ruszył w stronę wyjścia.

W drugim meczu tej grupy Inter Mediolan pokonał 2:0 Viktorię Pilzno. Na listę strzelców wpisali się Edin Dżeko oraz Denzel Dumfries.

Obecnie FC Barcelona zajmuje drugie miejsce w tabeli grupy C i ma na koncie trzy punkty. Tyle samo punktów zgromadził Inter, ale ma gorszy bilans bramkowy, przez co plasuje się na trzeciej pozycji. Liderem jest Bayern z kompletem punktów na koncie. Stawkę zamyka Viktoria Pilzno, która przegrała obydwa mecze. W następnej kolejce Ligi Mistrzów FC Barcelona zagra z Interem Mediolan. To spotkanie zaplanowane jest na 4 października o 21:00. Bayern Monachium z kolei tego samego dnia o 18:45 zmierzy się z Viktorią Pilzno.

Relacja z powrotu Roberta Lewandowskiego do Monachium w Sport.pl i na Gazeta.pl oraz w naszych mediach społecznościowych. W Monachium jest Dominik Wardzichowski, nasz korespondent na wielki hit Ligi Mistrzów Bayern - Barcelona.

