Bayern - Barcelona. Oto tabela grupy C po drugiej kolejce spotkań Ligi Mistrzów

Druga seria spotkań w grupie C przebiegła pod znakiem wyniku 2:0. Najpierw w takim stosunku bramkowym Inter Mediolan pokonał Viktorię Pilzno, a później Bayern Monachium zwyciężył z FC Barceloną.

Mecz w Pilźnie w cieniu późniejszych wydarzeń

Drugą serię rozgrywek w grupie C rozpoczęło o 18:45 spotkanie Viktorii Pilzno z Interem Mediolan. Włoski zespół szybko, bo już w 20. minucie spotkania objął prowadzenie za sprawą Edina Dzeko. Dla Bośniaka był to 51. gol w karierze w europejskich rozgrywkach. Zespół gospodarzy w pierwszej części meczu wyróżnił się głównie zdobyciem trzech żółtych kartek. Inter dominował, co potwierdza statystyka posiadania piłki- 67% po stronie podopiecznych Simone Inzaghiego.



Druga połowa na dobre rozpoczęła się w 61. minucie, kiedy czerwoną kartkę otrzymał zawodnik Viktorii Pavel Bucha. Mediolańczycy już 9. minut później wykorzystali przewagę liczebną i zdobyli gola na 2:0. Prostopadłe podanie Edina Dzeko wykorzystał precyzyjnym strzałem Denzel Dumfries i ustalił wynik spotkania.



Dla Viktorii Pilzno była to druga porażka w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów, w pierwszej kolejce Czesi ulegli Barcelonie aż 1:5. Inter Mediolan przed tygodniem przegrał z Bayernem 0:2 i dziś po raz pierwszy dopisał na swoje konto 3. punkty.

Nieudany powrót Lewandowskiego do Monachium. Bayern ograł FC Barcelonę

W najbardziej wyczekiwanym spotkaniu 2. kolejki Ligi Mistrzów Bayern Monachium podejmował FC Barcelonę, z Robertem Lewandowskim w składzie. Pierwsze 45. minut meczu obfitowało w sporo emocji, ale zabrakło goli. Najlepszą szansę na zdobycie bramki w 17. minucie miał Robert Lewandowski, ale uderzył ponad bramką.



W drugiej połowie meczu inicjatywę przejął zespół gospodarzy. Podopieczni Juliana Nagelsmanna już w 50. minucie prowadzili 1:0. Z rzutu rożnego precyzyjnie dośrodkował Kimmich, a najwyżej w powietrze wyskoczył Lucas Hernandez i umieścił piłkę w siatce. Już 4. minuty później w pole karne podawał Musiala, a akcje wykończył Leroy Sane i Bayern prowadził 2:0. Barcelona próbowała gonić rywali, tworząc groźne sytuacje, ale żadnej z nich nie udało się wykorzystać i Bawarczycy dopisali na swoje konto drugie 3. punkty.

Po zwycięstwie nad Barceloną na pozycję lidera w grupie C wskoczył Bayern Monachium. Pierwsze 3. punkty Interu nie dały Mediolańczykom awansu, ale pozwoliły odskoczyć Viktorii na bezpieczną odległość.



Tak wygląda tabela Grupy C Ligi Mistrzów:

Bayern Monachium 6 FC Barcelona 3 Inter Mediolan 3 Viktoria Pilzno 0

