Liverpool miał olbrzymie problemy z Ajaksem. Aż nastała 89. minuta

To był piekielnie ważny wieczór dla Liverpoolu, bo The Reds nie dość, że zawodzą w Premier League (zaledwie dziewięć punktów w sześciu meczach), to jeszcze przegrali 1:4 w 1. kolejce Ligi Mistrzów (Ajax rozbił 4:0 Rangersów). - Kilka razy obejrzałem mecz z Napoli. To był prawdziwy horror. To byl najgorszy mecz Liverpoolu za mojej kadencji, a przecież niejeden zły występ mamy za sobą. Ajax ma inne nastawienie, bo wygrał wszystkie mecze w tym sezonie. Musimy grać lepiej w obronie, bo rywale to wykorzystają - ostrzegał przed pierwszym gwizdkiem Juergen Klopp.

No i Klopp miał rację, bo gdy zaspali jego obrońcy, to od razu zostali za to ukarani. Była 27. minuta spotkania, gdy Steven Berghuis zagrał ze skrzydła w pole karne do niepilnowanego Mohammeda Kudusa. Napastnik Ajaksu obrócił się z piłką i huknął pod poprzeczkę. Virgil van Dijk stał obok, ale nawet nie drgnął, by mu przeszkodzić. Zrobiło się 1:1.

Wcześniej dla Liverpoolu strzelił Mohamed Salah, który wykorzystał sprytne podanie Diogo Joty. Po pierwszej połowie zakończonej remisem więcej niedosytu musieli czuć gospodarze, bo oddali aż 10 strzałów, a goście tylko dwa.

Co się działo po przerwie?

Liverpool od razu rzucił się do ataku, ale miał kłopot z finalizacją. Tuż po rozpoczęciu drugiej połowy ładnym strzałem z 16. metra popisał się Jota, jednak Remko Pasveer byl na posterunku. W 63. minucie świetną szansę miał Harvey Eliott, który mógł wykorzystać niepewne wyjście z bramki Pasveera, ale źle przyjął piłkę i z ostrego kąta trafił tylko w boczną siatkę.

Mijały kolejne minuty, a obraz gry się nie zmieniał. Ajax miał kłopot, by opuścić własną połowę, a Liverpool rozpaczliwie szukał gola. Gości stać było tylko na kontrataki. I niewiele brakowało, by w 76. minucie Holendrzy objęli prowadzenie. Daley Blind strzelał głową, a piłka pofrunęła tuż obok słupka. Alisson się nawet nie rzucił, a Klopp tylko złapał się za głowę i odetchnął z ulga.

W 82. minucie Darwin Nunez, który zastąpił Jotę, strzelał z okolicy 11. metra, ale nie trafił w bramkę. Chwilę wcześniej technicznie uderzał Thiago, ale akurat Hiszpan kopnął piłkę zbyt lekko. I kiedy wydawało się, że zespoły podzielą się punktami, to bramkę głową zdobył Joel Matip. W 89. minucie jeden z obrońców Ajaksu co prawda wybił piłkę z bramki, ale wcześniej przekroczyła ona linię. Tym samym Liverpool wygrał 2:1.

Co nas czeka w następnej kolejce?

W następnej kolejce Ajax zagra w Amsterdamie z Napoli, a Liverpool poleci do Glasgow na mecz z Rangersami. Spotkanie Włochów ze Szkotami w ramach 2. kolejki grupowej odbędzie się w środę.

Grupa A:

Napoli 1 mecz, 3 punkty Liverpool 2 mecze, 3 punkty Ajax 2 mecze, 3 punkty Glasgow 1 mecz, 0 punktów

