Składy na mecz Bayern - FC Barcelona. Xavi pokazał "jedenastkę"

We wtorek o 21:00 FC Barcelona zmierzy się z Bayernem Monachium w Lidze Mistrzów. Będzie to powrót Roberta Lewandowskiego na stadion mistrza Niemiec, na którym występował przez osiem lat. Co ciekawe, napastnik nie będzie jedynym Polakiem, który weźmie udział w tym starciu. Asystentem sędziego VAR będzie Tomasz Kwiatkowski.

REKLAMA

Zobacz wideo Jeden z największych transferów Legii to katastrofa. "Gościu nie łapie się w 3. lidze" [Sport.pl LIVE]

Pjanić odmówił gry w meczu z Rosją. Teraz tłumaczy. "Musimy być solidarni"

FC Barcelona i Bayern podały składy na mecz

Jeszcze przed meczem było wiadomo, że Bayern Monachium będzie musiał sobie poradzić beż Kingsleya Comana, który leczy uraz mięśniowy. FC Barcelona z kolei ma do dyspozycji wszystkich zawodników. Na niecałe dwie godziny przed rozpoczęciem meczu obie drużyny podały składy, w jakich wystąpią. W wyjściowych jedenastkach nie ma większych zaskoczeń.

Skład FC Barcelony: Marc - Andre Ter Stegen; Jules Kounde, Ronald Araujo, Andreas Christensen, Marcos Alonso; Pedri, Sergio Busquets, Gavi; Ousmane Dembele, Raphinha, Robert Lewandowski

Skład Bayernu Monachium: Manuel Neuer; Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Lucas Hernandez, Alphonso Davies; Joshua Kimmich, Marcel Sabitzer, Leroy Sane, Thomas Mueller, Jamal Musiala; Sadio Mane

Relacja z powrotu Roberta Lewandowskiego do Monachium w Sport.pl i na Gazeta.pl oraz w naszych mediach społecznościowych. W Monachium jest Dominik Wardzichowski, nasz korespondent na wielki hit Ligi Mistrzów Bayern - Barcelona.