Miały być gole, asysty. Jest porażka. Lewandowski aż zasłaniał twarz

- Sam jestem ciekaw, jak w tym meczu pokaże się Robert - mówił Czesław Michniewicz na poniedziałkowym spotkaniu z dziennikarzami. Selekcjoner reprezentacji Polski we wtorek poleciał do Monachium, by spotkanie Bayernu z Barceloną w Lidze Mistrzów zobaczyć z trybun. By przede wszystkim przyjrzeć się i porozmawiać z Robertem Lewandowskim, któremu we wtorkowy wieczór zresztą przyglądał się cały świat.

"Zmienić historię" - krzyczał we wtorek z okładki kataloński dziennik "Sport". I przypominał, że Barcelona nigdy nie wygrała na Allianz Arenie w Monachium. Jej bilans w stolicy Bawarii to remis i cztery porażki. Ale to we wtorek miało się zmienić. A pomóc w tym miał nie kto inny jak właśnie Lewandowski. - Jest bardzo zmotywowany. To naturalny lider - zachwalał go przed meczem Xavi.

Lewandowski marzył o dwóch rzeczach. Spełniła się jedna

To akurat żadna nowość, bo trenerowi Barcelony już brakuje słów, by komplementować polskiego napastnika. Ale sześć meczów, dziewięć bramek, dwie asysty i gol średnio co 52 minuty mówiły tutaj same za siebie. Xavi przed sezonem marzył o Lewandowskim, a Lewandowski marzył o transferze do Barcelony. Ale już po nim miał jeszcze jedno marzenie: by w tym sezonie nie spotkać się w Lidze Mistrzów z Bayernem, czyli z klubem, w którym spędził najlepsze lata swojej kariery.

- Musimy odcinać go od podań - przedstawiał sposób na zatrzymanie Lewandowskiego trener Julian Nagelsman. Wiadomo: łatwiej powiedzieć, trudniej zrobić. Ale pomysł był. Dość prosty i okazał się skuteczny, bo Lewandowskiego miał pilnować Dayot Upamecano. Środkowy obrońca Bayernu faktycznie grał bardzo blisko, ale Polak od początku starał się od niego uciekać. Nie tylko na lewą czy prawą stronę boiska, skąd wypracował w 9. minucie doskonałą okazję Gaviemu i Pedriemu, bo także w środku, czyli tam, gdzie teoretycznie miał najtrudniej, bo Upamecano miał po prostu do niego najbliżej.

Lewandowski w 20 minut: dwie sytuacje, strzał głową i kluczowy odbiór

To była 18. minuta. Upamecano cofał się w kierunku bramki, ale był od niej odwrócony plecami. Patrzył najpierw na Ousmane'a Dembele, a po chwili na Gaviego, którzy prowadzili piłkę. Gdy obejrzał się za siebie, aż podniósł rękę i złapał się za głowę. "Co ja najlepszego zrobiłem" - zdawało się, że pomyślał, ale było już wtedy za późno. To znaczy: Lewandowski był daleko za jego plecami, a po chwili sam miał piłkę przy nodze i przed sobą tylko Manuela Neuera - uderzył nad poprzeczką.

To już był drugi jego strzał, bo w 10. minucie Lewandowski uderzył głową obok słupka po dośrodkowaniu Gaviego. Ale pierwszy z tak dobrej sytuacji, który powinien skończyć się bramką. Choć przed przerwą to wcale nie była najlepsza okazja, bo w 21. minucie Lewandowski znowu główkował. Z kilku metrów, mocno i celnie - tym razem Neuer obronił jego strzał.

Lewandowski aż zasłonił twarz. Cztery minuty, które wstrząsnęły Barceloną

Pięć z dziesięciu strzałów Barcelony do przerwy, z czego dwa zablokowane, dwa niecelne i tylko jeden celny. Sytuacji było sporo, ale wszystkie niewykorzystane. A to przecież z tego rozlicza się napastników. Także Lewandowskiego, który we wtorek wieczorem bardzo często był pokazywany na zbliżonym planie. Nie tylko przed, w przerwie i po meczu. Ale choćby w 50. minucie, kiedy Lucas Hernandez zdobywał pierwszą bramkę dla Bayernu. Lewandowski wtedy patrzył w górę i spoglądał chyba na powtórkę na stadionowym telebimie. Jakby chciał się upewnić, czy w polu karnym Barcelony mógł zachować się lepiej. Zrobić coś więcej, czyli być bliżej francuskiego obrońcy, który po dośrodkowaniu z rzutu rożnego głową pokonał ter Stegena.

Być może Lewandowski mógł być nieco bliżej, bo Hernandez wyskoczył mu zza pleców, ale istotniejsze było to, że Barcelona nie ruszyła po tym golu do odrabiania strat. A nie ruszyła, bo nawet nie zdążyła. W 54. minucie Sadio Mane - który został sprowadzony latem do Bayernu, by zastąpić naciskającego na transfer Lewandowskiego - płaskim strzałem pokonał ter Stegena.

Fatalne pudło Lewandowskiego. "Oszczędził" Bayern [WIDEO]

"Źle było temu Lewemu w Bayernie?" - po golu na 2:0 pół żartem na Twitterze napisał trener siatkarski Jakub Bednaruk. Lewandowskiemu nie było jednak wtedy do śmiechu, bo to były cztery minuty, które wstrząsnęły Barceloną. Dopiero podwójna zmiana Xaviego - wprowadzenie w 61. minucie Frenkiego de Jonga i Ferrana Torresa (za Gaviego i Rapinhnę) - sprawiła, że zespół z Katalonii trochę odżył w ataku. Z akcentem na "trochę".

Po przerwie Lewandowski miał jedną okazję z rzutu wolnego, kiedy uderzył prosto w mur. Jedną po podaniu de Jonga, kiedy uderzył za lekko. A do tego jedną wypracował - w 63. minucie, Pedriemu - i właśnie tej może żałować najbardziej. Zresztą było nawet widać, że żałuje, bo kiedy Pedri - mając przed sobą tylko Neuera - trafił w słupek, to nie jego pokazywał realizator, a właśnie Lewandowskiego. Polak zasłaniał twarz i nie dowierzał, że Pedri nie zmniejszył wtedy strat i pozbawił go asysty.

Ale Lewandowski pretensje może też mieć do siebie. Szczególnie za pierwszą połowę, kiedy sam miał dwie doskonałe okazje, ale ich nie wykorzystał. Po wtorkowym meczu historia pozostaje bez zmian: Barcelona - nawet z Lewandowskim - wciąż nie potrafi wygrać na Allianz Arenie.

Robert Lewandowski w meczu z Bayernem Monachium

minuty gry: 90 minut

bramki: 0

strzały: 7

strzały celne: 2

kontakty z piłką: 46

celne podania: 20/26

pojedynki (wygrane): 13 (7)

faule: 1

faulowany: 2

