Bayern wymyślił sposób na Lewandowskiego. Media: Specjalna odprawa

Starcie Bayernu Monachium z FC Barceloną jest absolutnym hitem 2. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Po raz pierwszy od letniego transferu na Camp Nou, Robert Lewandowski wystąpi przeciwko swojemu byłemu zespołowi i w dodatku na monachijskiej Allianz Arenie. Jak informują niemieckie media, gospodarze podchodzą do rywalizacji z Lewandowskim bardzo ambitnie i zamierzają zrobić wszystko, aby Polak nie wpisał się na listę strzelców we wtorkowy wieczór.

Bayern ma plan na zatrzymanie Lewandowskiego. Sprytny

A o to nie będzie łatwo, bo Robert Lewandowski zalicza fantastyczne wejście do nowej drużyny. W sześciu meczach oficjalnych FC Barcelony strzelił aż dziewięć goli i jest liderem klasyfikacji strzelców zarówno hiszpańskiej La Liga, jak i Ligi Mistrzów.

Jak podał "Bild", trener Julian Nagelsmann na treningach przed spotkaniem z Barceloną przeprowadzał swojej drużynie specjalne odprawy taktyczne na ekranie XXL w ośrodku treningowym Bayernu. Według słów Thomasa Muellera na konferencji prasowej, kluczem do zatrzymania kapitana reprezentacji Polski będzie niedopuszczenie go do sytuacji strzeleckich w polu karnym Bayernu.

Marcel Sabitzer z kolei przyznał, że do tego potrzebne mogą być także tzw. "brudne gierki i małe faule", ale jak się okazuje, Bayern szykuje też specjalnie założenia taktyczne na wtorkowe spotkanie.

Według informacji portalu T-online.de, Julian Nagelsmann ma szykować na pojedynek z Barceloną bardzo ryzykowną taktykę gry w defensywie, w której Lewandowskiego miałoby kryć aż trzech obrońców Bayernu - dwóch stoperów (najprawdopodobniej Matthijs de Ligt i Lucas Hernandez), a także asekurujący ich szybki prawy obrońca Benjamin Pavard.

Portal zauważa jednak, że ten plan ma swoje minusy. W momencie, gdy środek pola Bayernu będzie musiał sporo uwagi poświęcić Pedriemu, ogromnym ryzykiem ze strony Bayernu może być pozostawienie większej swobody skrzydłowym Barcelony - Raphinhi i Ousmane'owi Dembele. Bo choć z jednej strony będzie Alphonso Davies, to z drugiej Benjamin Pavard może mieć zbyt wiele obowiązków na swojej głowie, co może się źle skończyć dla mistrzów Niemiec.

Wtorkowy mecz Ligi Mistrzów Bayern Monachium - FC Barcelona rozpocznie się o godzinie 21:00. Relacja na żywo na Sport.pl.