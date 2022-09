Były piłkarz Realu Madryt typuje. "FC Barcelona wygra tegoroczną Ligę Mistrzów"

We wtorek na Allianz Arenie odbędzie się prawdziwy hit tegorocznej Ligi Mistrzów. Bayern Monachium zmierzy się z FC Barceloną i będzie to wyjątkowy mecz dla Roberta Lewandowskiego. Przed spotkaniem były piłkarz Realu Madryt, Rafael van der Vaart wytypował swojego faworyta do triumfu w całych rozgrywkach. Będzie ściskał kciuki za reprezentanta Polski.

3 MICHAEL PROBST/AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl