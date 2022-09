Kibice starli się przed meczem Ligi Mistrzów. Najwyższy poziom zagrożenia [WIDEO]

13 września w ramach drugiej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów Olympique Marsylia na Stade Vélodrome zagra z niemieckim Eintrachtem Frankfurt. W noc poprzedzającą spotkanie na ulicach miasta rozpoczęły się walki między kibicami obu zespołów, przez co mecz otrzymał przez władze samorządowe Marsylii piąty, czyli najwyższy poziom zagrożenia.

Kibicie Marsylii i Eintrachtu rozpoczęli bójki na ulicach miasta. Najwyższy poziom ryzyka

Późnym wieczorem, w centrum Marsylii byliśmy świadkami wielu krzyków, zamieszek i bójek, w których uczestniczyli kibicie i pseudokibicie Olympiqu Marsylii i Eintrachtu Frankfurt. Obserwatorzy tych wydarzeń postanowili podzielić się nagraniami w mediach społecznościowych. Filmy z pewnością mogą budzić niepokój.

Sytuacja w grupie D dla uczestników dzisiejszego spotkania nie jest zbyt ciekawa. W pierwszym meczu tegorocznej edycji Ligi Mistrzów Marsylia przegrała na wyjeździe z Tottenhamem Hotspur 0:2, natomiast Eintracht na własnym stadionie uległ Sportingowi Lizbona aż 0:3. Grupa D aktualnie prezentuje się następująco:

Sporting Lizbona 3 pkt, 3:0 Tottenham Hotspur 3 pkt, 2:0 Olympique Marsylia 0 pkt, 0:2 Eintracht Frankfurt 0 pkt, 0:3

Już wcześniej dochodziło do starć pomiędzy kibicami obu zespołów

We wrześniu 2018 roku podczas meczów Ligi Europy także doszło do starć pomiędzy zwolennikami obu zespołów. Ze względu na wysokie ryzyko zamieszek władze UEFA zdecydowały, że ówczesny mecz odbył się bez udziału kibiców Eintrachtu Frankfurt, a urząd Marsylii zakazał niemieckim przyjezdnym wjazdu do miasta.