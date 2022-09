Polski sędzia na meczu Bayern - Barcelona. Bardzo ważne zadanie

We wtorek 13 września w ramach drugiej kolejki tegorocznej edycji Ligi Mistrzów Bayern Monachium na własnym stadionie zmierzy się z FC Barceloną. Niewątpliwie będzie to szczególne spotkanie dla Roberta Lewandowskiego, który jeszcze kilka miesięcy temu z dumą reprezentował barwy mistrzów Niemiec, spędzając w Monachium aż osiem lat.

Polski sędzia z ważną misją podczas meczu Bayern - Barcelona

Jak wszyscy wiemy, pożegnanie kapitana reprezentacji Polski z byłym zespołem nie należało do tych najprzyjemniejszych. Relacje na linii Lewandowski - Kahn, Salihamidžić czy Hoeneß były bardzo napięte, momentami zupełnie niepotrzebne, a czasami wręcz niedopuszczalne. Po kilku miesiącach od tamtych wydarzeń polski napastnik wraca do Monachium w koszulce "Blaugrany", by zmierzyć się z byłymi kolegami o bardzo ważne trzy punkty.

Lewandowski oczarował byłego piłkarza Barcelony. Wymowne słowa

Okazuje się jednak, że podczas tego spotkania będzie jeszcze jeden ciekawy polski akcent. Podczas hitowego spotkania ważną rolę będzie odgrywał Tomasz Kwiatkowski. Polski sędzia zasiądzie przed monitorem VAR. Sędzią głównym tego ciekawie zapowiadającego się spotkania będzie Danny Makkelie z Holandii.

Na meczu Barcelony i Bayernu nie będzie jedynym wyzwaniem Kwiatkowskiego w tym tygodniu. W środę zasiądzie przed VAR-em w meczu Chelsea FC – FC Salzburg, a dzień później będzie pełnić tę samą funkcję w zawodach Ligi Europy podczas meczu Real Betis – Łudogorec Razgrad.

"Taką możliwość daje to, że VAR w spotkaniach europejskich jest obsługiwany centralnie z Nyonu. To w naturalny sposób powoduje, że nie ma konieczności podróżowania, odchodzi zbędna logistyka" - czytamu w komunikacie Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Relacja z powrotu Roberta Lewandowskiego do Monachium w Sport.pl i na Gazeta.pl oraz w naszych mediach społecznościowych. W Monachium jest Dominik Wardzichowski, nasz korespondent na wielki hit Ligi Mistrzów Bayern - Barcelona. Start pojedynku o 21:00.