Lewandowski wrócił już do Monachium. Barcelona zdradziła jego minę

FC Barcelona kapitalnie rozpoczęła zmagania tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Zespół Xaviego Hernandeza pokonał u siebie Viktorię Pilzno 5:1. Duży wpływ na końcowy wynik spotkania miał Robert Lewandowski. Polak zdobył hat-tricka i został liderem klasyfikacji strzelców. Szansę na powiększenie dorobku bramkowego 34-letni napastnik będzie miał już w najbliższy wtorek. To właśnie tego dnia Barcelona zmierzy się z Bayernem Monachium w ramach 2. kolejki europejskich rozgrywek.

Lewandowski uśmiechnięty od ucha do ucha. Polak znów czuje się jak w domu

To będzie wyjątkowy mecz dla Lewandowskiego. Dwa miesiące po transferze do Barcelony wróci na Allianz Arenę, aby zmierzyć się ze swoim byłym zespołem. Niemieckie media zastanawiają się m.in. czy napastnikowi uda się zdobyć bramkę przeciwko Bayernowi. Jeśli tak, to w jaki sposób będzie ją celebrował? Jak zostanie przyjęty przez kibiców? To tylko kilka pytań, które pojawiły się na łamach gazet.

Kibice Bayernu mogą przygotować piekło dla Lewego. "Nigdy nie stanie się legendą"

Dziennikarze zastanawiali się również, jak w byłym "domu" poczuje się Lewandowski. Jeszcze przed losowaniem grup Ligi Mistrzów kapitan biało-czerwonych modlił się, by nie trafić na niemiecką drużynę. Los chciał jednak inaczej i połączył dwa zespoły. W tej sytuacji obawiano się, że Polak może czuć się niekomfortowo w Bawarii. Na szczęście zdjęcia nie pozostawiają złudzeń.

Na oficjalnym profilu Barcelony opublikowano fotografię z Lewandowskim w roli głównej. Widać, jak napastnik uśmiecha się od ucha do ucha. To sugeruje, że Polak nie ma żadnego problemu z powrotem na Allianz Arenę.

Przed piłkarzem jednak trudne zadanie. W ostatnich trzech meczach Bayernu z Barceloną to mistrzowie Niemiec byli górą. Odnieśli trzy zwycięstwa, zdobywając aż 14 bramek. Z kolei Katalończykom udało się pokonać Manuela Neuera tylko dwa razy.

Jednak media nie mają wątpliwości, że w tym sezonie może być zupełnie inaczej. Wicemistrzowie Hiszpanii liczą na rewanż za ostatnie upokorzenia w Lidze Mistrzów. W realizacji tego celu ma im pomóc nie kto inny, jak właśnie polski napastnik. "Bayern Monachium był w ostatnich latach katem FC Barcelony w europejskich pucharach. Ale drużyna Xaviego jest już zupełnie inna, silniejsza. Zespół gra bardzo dobrze i skutecznie, a obecność w składzie Lewandowskiego sprawia, że FC Barcelona na pewno nie pojechała do Monachium ze strachem" - podkreślił portal Ondacero.es.

Lewandowski oczarował byłego piłkarza Barcelony. Wymowne słowa

Pierwszy gwizdek na Allianz Arenie zabrzmi o godzinie 21. Transmisję z tego spotkania przeprowadzi Polsat Sport Premium 1. Będzie ona dostępna również na platformie Polsat Box Go. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Relacja z powrotu Roberta Lewandowskiego do Monachium w Sport.pl i na Gazeta.pl oraz w naszych mediach społecznościowych. W Monachium jest Dominik Wardzichowski, nasz korespondent na wielki hit Ligi Mistrzów Bayern - Barcelona.