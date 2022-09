Lewandowski oczarował byłego piłkarza Barcelony. Wymowne słowa

Robert Lewandowski ma kapitalne wejście do FC Barcelony. W pięciu meczach La Liga zdobył sześć goli i zanotował dwie asysty. Równie dobrze poradził sobie w spotkaniu 1. kolejki Ligi Mistrzów przeciwko Viktorii Pilzno (5:1) i ustrzelił hat-tricka. Jest obecnie liderem klasyfikacji strzelców zarówno w europejskich rozgrywkach, jak i w Primera Division. Szanse na powiększenie dorobku strzeleckiego Polak będzie miał już w najbliższy wtorek. To właśnie wtedy Barcelona zmierzy się z Bayernem Monachium.

Bernd Schuster oczarowany Lewandowskim. "On strzelał i będzie strzelał gole"

Starcie 2. kolejki Ligi Mistrzów rozgrzewa media do czerwoności. Wszyscy zastanawiają się, czy 34-letni napastnik trafi do bramki byłej drużyny. Jeśli tak, to jak zachowa się po zdobyciu gola - czy będzie go celebrował, czy też okaże szacunek kibicom mistrzów Niemiec i zachowa powagę? Jak przywitają go sympatycy bawarskiego klubu? To tylko kilka pytań, które pojawiają się na łamach portali i gazet.

Media zapowiadają wielki powrót Lewandowskiego. "Wyjątkowo trudny"

Ważnym pytaniem jest także, czy Barcelonie uda się w końcu pokonać Bayern. W poprzedniej edycji rozgrywek wicemistrzowie Hiszpanii dwukrotnie przegrywali z rywalem (0:3). Głos w tej sprawie zabrał Bernd Schuster. Były piłkarz przyznał, że jego zdaniem Barcelona nie jest jeszcze gotowa na triumf w Lidze Mistrzów, ale nie skreśla to jej szans na wygranie wtorkowego meczu.

- Oczywiście drużyna Xaviego jest znacznie lepsza w defensywie, aniżeli miało to miejsce w ostatnich latach. Jednak to nadal zespół nastawiony na ofensywę. W tej sytuacji Bayern może ich skrzywdzić. Szczególnie, że w drużynie mają takich piłkarzy jak Sadio Mane czy Leroy Sane. Ale nie skreślałbym Barcelony. W stolicy Katalonii znów marzą o zwycięstwie w europejskich rozgrywkach. Być może jest na to jeszcze za wcześnie, ale i tak pokazali, że znów są jedną z najsilniejszych drużyn na świecie - przyznał Schuster, cytowany przez portal "Suddeutche Zeitung".

Były piłkarz Barcelony wskazał również na powód zdecydowanie lepszej gry zespołu Xaviego. "Magicznym antidotum" jest Robert Lewandowski. - Dzięki Polakowi ta drużyna znów jest prawdziwym zagrożeniem z przodu. Napastnik jest wielbiony w Hiszpanii jak Bóg. Ale ten fakt mnie zupełnie nie dziwi. Po dwóch niezwykle trudnych latach, w Barcelonie w końcu pojawił się zawodnik, który seryjnie zdobywa bramki. Znając geniusz Lewandowskiego, to nie powinno dziwić. On strzelał i będzie strzelał gole. Myślę, że w tym roku znów zdobędzie około 40 bramek - wyjawił Schuster.

Okazję do zdobycia czwartek bramki w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów Polak otrzyma już 13 września. Początek spotkania pomiędzy Barceloną i Bayernem o godzinie 21. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

