Kibice Bayernu mogą przygotować piekło dla Lewego. "Nigdy nie stanie się legendą"

We wtorek 13 września w ramach drugiej kolejki tegorocznej edycji Ligi Mistrzów Bayern Monachium na własnym stadionie zmierzy się z FC Barceloną. Niewątpliwie będzie to szczególne spotkanie dla Roberta Lewandowskiego, który jeszcze kilka miesięcy temu z dumą reprezentował barwy mistrzów Niemiec, spędzając w Monachium aż osiem lat. Jak wszyscy wiemy, pożegnanie kapitana reprezentacji Polski z byłym zespołem nie należało do tych najprzyjemniejszych. Relacje na linii Lewandowski - Kahn, Salihamidžić czy Hoeneß były bardzo napięte, momentami zupełnie niepotrzebne, a czasami wręcz niedopuszczalne. Po kilku miesiącach od tamtych wydarzeń polski napastnik wraca do Monachium w koszulce "Blaugrany", by zmierzyć się z byłymi kolegami o bardzo ważne trzy punkty.

REKLAMA

Zobacz wideo

Jak kibice Bayernu zareagują na powrót Lewandowskiego?

Niemieccy dziennikarze z portalu "sport1.de" zapytali kibiców Bayernu, w jaki sposób zamierzają przywitać Roberta Lewandowskiego, mając na uwadze niedawną sagę transferową z jego udziałem. Odpowiedzi były naprawdę zaskakujące.

- Lewandowski był właściwie "persona non grata" w okresie transferowym, ponieważ jego zachowanie było po prostu złe. W międzyczasie jednak emocje opadły i można obiektywnie spojrzeć na tę sytuację. Spędził w koszulce Bayernu wiele dobrych lat, w tym trzy wyjątkowe. Teraz patrzymy na niego z pewnym dystansem, dlatego nigdy nie stanie się legendą, jak np. Bastian Schweinsteiger. Myślę, że zostanie przyjęty bez gwizdów, ale też bez wielkiego aplauzu. - mówił Björn Abel z fanklubu „Curve Adelzhausen".

Mueller mistrz. Pierwsze pytanie o Lewandowskiego i od razu pozamiatał

Z kolei odmienną opinię na temat powrotu Lewandowskiego na Allianz Arenę wyraził inny kibic "Bawarczyków" twierdząc, że Polak zostanie wygwizdany. - Chociaż Lewandowski dawał fanom Bayernu wiele radości w ciągu ostatnich ośmiu lat i odegrał kluczową rolę w licznych tytułach, w ostatnich miesiącach stracił wiele sympatii. Myślę, że będzie dużo gwizdów, ponieważ to wydarzyło się całkiem niedawno - powiedział założyciel FCBinside, Vjeko Keskic.

- Jestem bardzo podekscytowany tym, jak powita go zwłaszcza południowa trybuna. Trudno to ocenić! Zakładam, że większość zareaguje neutralnie – ani gwizdkami, ani oklaskami. Niemniej jednak myślę, że będą też pojedyncze gwizdy. Mimo to naprawdę nie wyobrażam sobie wyzywania i obrażania Lewandowskiego, ponieważ pomimo nieprzyjemnego pożegnania wiele zrobił dla klubu - dodał inny kibic Bayernu, Timo.

Julian Nagelsmann jasno stwierdził, jak powinien wyglądać powrót Lewandowskiego

Trener Bayernu Monachium, Julian Nagelsmann, na przedmeczowej konferencji prasowej bardzo ciepło wypowiadał się o Lewandowskim. Powiedział nawet, że gdy ten pojawi się na stadionie mistrzów Niemiec, z przyjemnością uściśnie mu rękę.

- Będę szczęśliwy, jeśli nasi kibice dobrze go przyjmą. Takie zachowanie byłoby normalne, gdy ktoś dał tak wiele Bayernowi. Tak generalnie powinno być. Życzę mu wszystkiego, co najlepsze. Także jutro - powiedział Nagelsmann.