Lewandowski nie ma szans z Bayernem. Były kolega Polaka nie pozostawia złudzeń

W hitowym starciu 2. kolejki Ligi Mistrzów Bayern podejmie na swoim stadionie FC Barcelonę. Przed tym spotkaniem niemiecka prasa poświęca bardzo dużo miejsca Robertowi Lewandowskiemu, który latem zamienił Monachium na stolicę Katalonii. O to, jak powstrzymać polskiego napastnika, "Kicker" zapytał Jerome'a Boatenga.

REKLAMA

Zobacz wideo Hit. Lewandowski tańczył z ojcem Boatenga. "Nie wychodziłby z dyskoteki"

Boateng o tym, czy można zatrzymać Lewandowskiego. "Obrona Bayernu powinna to wiedzieć"

Jerome Boateng przez siedem lat dzielił w Bayernie szatnię z Robertem Lewandowskim. W tym czasie obaj zawodnicy wspólnie wygrali m.in. siedem mistrzostw Niemiec czy Ligę Mistrzów. Ich drogi rozeszły się w 2021 roku, gdy Bawarczycy nie zdecydowali się na przedłużenie wygasającego kontraktu środkowego obrońcy. Od nieco ponad roku jest on graczem Olympique'u Lyon.

Przed meczem Ligi Mistrzów pomiędzy mistrzami Niemiec a FC Barceloną 34-letni defensor został zapytany przez niemiecki magazyn ,,Kicker" o to, jak powstrzymać polskiego zawodnika. Jego zdaniem w Bawarii mogą znaleźć na to skuteczny sposób.

- Jeśli ktoś powinien wiedzieć, jak go zatrzymać, to jest to obrona Bayernu. Nie możesz go zneutralizować przez 90 minut, ale musisz zawsze pozostać skupiony i stać blisko niego - powiedział.

Robert Lewandowski jest jednak na tyle klasowym napastnikiem, że w trakcie meczu może oszukać obronę Bawarczyków i znaleźć się w dogodnej sytuacji strzeleckiej. Zdaniem Boatenga nie będzie to oznaczało pewnego gola, bowiem na drodze Polaka stanie jeszcze jedna przeszkoda.

- Potem jest Manu (Manuel Neuer - dop. red.), który również zna dość dobrze wykończenia Lewego z szacowanych 10 000 strzałów na treningach w ciągu ostatnich kilku lat - dodał mistrz świata z 2014 roku.

Grupa C Ligi Mistrzów wraca do gry. Mecz Bayernu z Barceloną o godzinie 21

Dla Roberta Lewandowskiego dzisiejszy mecz może być piętnastym, w którym zmierzy się z Bayernem. Wszystkie wcześniejsze miały miejsce jeszcze w czasach gry dla Borussii Dortmund, Polak zdołał strzelić w nich 5 goli. Hitowe spotkanie potkanie Barcelony z mistrzami Niemiec rozpocznie się o godzinie 21. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego meczu na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Wcześniej na murawę wybiegną dwa inne zespoły grupy C, czyli Viktoria Pilzno i Inter Mediolan. Tydzień temu obie drużyny przegrały swoje mecze, odpowiednio 0:2 z Bayernem i 1:5 z Barceloną, przez co dzisiejsze spotkanie będzie dla nich okazją do zgarnięcie pierwszych punktów w tej edycji Ligi Mistrzów. Początek tego spotkania o godzinie 18.45.

Więcej podobnych treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl