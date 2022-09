Niemcy ogłosili: Lewandowski wrócił. I mówią, co planuje zrobić po golu

We wtorek Bayern Monachium podejmie FC Barcelonę w hicie 2. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Spotkanie zapowiada się niezwykle ekscytująco. Bayern ma problemy w Bundeslidze. Nie wygrał od trzech spotkań, notując trzy remisy. Barcelona zaczęła sezon bardzo dobrze, ale starcie z mistrzem Niemiec będzie pierwszym, poważnym testem drużyny Xaviego Hernandeza. Dodatkowym smaczkiem jest oczywiście powrót do Monachium Roberta Lewandowskiego. W niemieckich mediach występ Lewandowskiego przeciwko Bayernowi to jeden z głównych tematów. "On wrócił!" – obwieścił "Bild" w jednym z tekstów.

"Bild" pisze o powrocie Lewandowskiego. Będzie się cieszył z gola?

Pierwszą niewiadomą jest to, jak kibice zareagują na Lewandowskiego po długiej sadze transferowej. "Bild" przekonuje, że Polak raczej nie zostanie wygwizdany, chociaż niektórzy kibice wyzywali go od "najemników". - Cieszyłbym się, gdyby nasi fani go dobrze przywitali. To normalne, gdy ktoś przez wiele lat robił tak wiele i był ważną częścią rodziny Bayernu – powiedział na konferencji prasowej Julian Nagelsmann. - Nie wybuczę Lewandowskiego. Będę oklaskiwać. Zrobił coś niesamowitego i zadecydował o wielu sukcesach w Bayernie – dodał 71-letni Bernd Hofmann, który przez "Bilda" jest przedstawiany jako szef fanklubu.

Kolejną kwestią, którą poruszają niemieccy dziennikarze, jest zachowanie Lewandowskiego. Konkretnie, czy będzie okazywał radość po zdobytym golu? Według dziennikarzy to zależy od reakcji kibiców na jego powrót. Jeśli go nie wygwiżdżą, Lewandowski okaże szacunek byłej ekipie i nie będzie przesadnie celebrował ewentualnego gola. Monachijczycy zrobią oczywiście wszystko, żeby Lewandowski nie miał tego dylematu.

- Jeśli nie będzie dostawał piłek, to trudno mu będzie strzelać bramki. Musimy zapobiec podaniom i dośrodkowaniom do niego – powiedział Nagelsmann. A Marcel Sabitzer, piłkarz Bayernu nieco zaskakująco dodał, że będą potrzebne "brudne rzeczy i sprytne faule".

Mueller mistrz. Pierwsze pytanie o Lewandowskiego i od razu pozamiatał

- Mam bardzo dobre relacje z Lewandowskim – powiedział za to Thomas Mueller. - Prywatnie też dobrze się dogadywaliśmy, ale niewiele razem robiliśmy, oprócz kilkukrotnego grania w golfa. Ostatnio miałem sporadyczny kontakt na WhatsAppie z Robertem – dodał.

"Bild" przypomina też, że dla Lewandowskiego strzelanie Bayernowi to nie pierwszyzna. Przeciwko Bawarczykom grał jako piłkarz Borussii Dortmund. Do siatki Bayernu trafił pięć razy, ale tylko raz w Monachium.

Spotkanie Bayernu z Barceloną odbędzie się we wtorek, o godzinie 21. Zapraszamy na relację na żywo na Sport.pl i do aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.