Efekt Lewandowskiego. Polska będzie mocno reprezentowana w Monachium

We wtorek Bayern Monachium podejmie FC Barcelonę w hicie 2. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Spotkanie zapowiada się niezwykle ekscytująco. Bayern ma problemy w Bundeslidze. Nie wygrał od trzech spotkań, notując trzy remisy. Barcelona zaczęła sezon bardzo dobrze, ale starcie z mistrzem Niemiec będzie pierwszym, poważnym testem drużyny Xaviego Hernandeza. Dodatkowym smaczkiem jest oczywiście powrót do Monachium Roberta Lewandowskiego.

661 kibiców z Polski jedzie wspierać Lewandowskiego

Na Allianz Arenie zasiądzie komplet publiczności. Nie zabraknie też sporej grupy sympatyków Barcelony. O kibicach katalońskiej drużyny pisze "Mundo Deportivo". Jak piszą tamtejsi dziennikarze, na stadionie w Monachium pojawić się ma 1407 kibiców Barcelony. 1111 z nich to fani zrzeszeni w klubach kibica. Najciekawsze jest to, że aż 661 to kibice z Polski. "Transfer polskiego napastnika do Barcy wzbudził duże zainteresowanie wśród klubów kibica w Polsce" – czytamy. Katalończycy wyjaśniają, że w Polsce są cztery oficjalne kluby kibica Barcelony. Największa liczba fanów do Monachium wyruszy z Poznania – to 560 osób. "Mudno Deportivo" łączy to z faktem, że Lewandowski w przeszłości występował w Lechu Poznań. Ponadto 70 fanów ruszy z Łodzi, a czterech z Warszawy. Dodatkowo 27 kibiców wyjedzie jako członkowie "Fan Club Barça Polska", czyli najstarszego stowarzyszenia kibiców "Blaugrany" w Polsce.

"Polskie kluby kibica zawsze były bardzo aktywne i często towarzyszyły drużynie w tych meczach, które były rozgrywane na stadionach Europy Środkowej, ale atrakcyjność obecnej Barcelony i obecność Roberta Lewandowskiego wydaje się wzmacniać identyfikację tych klubów kibica z drużyną. Odkąd polski napastnik dołączył do Barcy, szeregi klubów kibica w tym kraju powiększyły się o 548 nowych członków" – donosi "MD".

Spotkanie Bayernu z Barceloną odbędzie się we wtorek, o godzinie 21. Zapraszamy na relację na żywo na Sport.pl i do aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.