Rummenigge wskazał najważniejsze transfery Bayernu. Lewandowski ogląda plecy. "W tej kolejności"

Mecz Bayernu Monachium z FC Barceloną to zdecydowanie największy hit drugiej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Robert Lewandowski po raz pierwszy zagra przeciwko Bayernowi, kiedy to odszedł do FC Barcelony za 45 milionów euro. - Mane już od kilku dni powtarza mi, żebym przypadkiem nie podawał Robertowi w tym meczu. Nasza relacja z Lewandowskim na boisku rozwijała się przez lata - mówił Thomas Mueller na przedmeczowej konferencji prasowej.

Karl-Heinz Rummenigge rozmawiał z portalem tz.de przed meczem Bayernu Monachium z FC Barceloną. Były prezes klubu z Bawarii pokusił się o wskazanie najlepszych i najważniejszych transferów Bayernu w XXI wieku. Nie zabrakło wyróżnienia dla Roberta Lewandowskiego. - Moja kolejność to Franck Ribery, Arjen Robben, Manuel Neuer i Robert Lewandowski. W tej kolejności. Lewandowski był jednym z najważniejszych transferów ostatnich 15-20 lat - powiedział.

Rummenigge liczy też na to, że Robert Lewandowski zostanie przywitany tak, jak na to zasłużył swoimi występami w barwach Bayernu Monachium. - Chcę, by publiczność na Allianz Arenie powitała go z wdzięcznością. Nie można zapominać, że Robert grał tu przez osiem lat i wygrał wszystko, co można wygrać. Dodatkowo co rok strzelał 35-50 bramek i przyszedł za darmo. My go sprzedaliśmy za 45 milionów euro. Przyczynił się do sukcesów Bayernu Monachium na wielu płaszczyznach - dodał.

Mecz Bayernu Monachium z FC Barceloną odbędzie się we wtorek 13 września o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna do obejrzenia w Polsacie Sport Premium 1 oraz w usłudze Polsat Box Go. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.