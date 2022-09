Hiszpanie podają nowy tercet z Lewandowskim na Bayern

FC Barcelona bardzo dobrze rozpoczęła nowy sezon. Nowa drużyna prowadzona przez Xaviego Hernandeza rozczarowała w pierwszym meczu z Rayo Vallecano, ale w kolejnych spotkaniach zaprezentowała się znacznie lepiej. W ostatnich pięciu oficjalnych meczach Barcelona odniosła pięć wygranych. Strzeliła aż 20 goli, a straciła tylko dwa.

Tak będzie wyglądał skład Barcelony na mecz z Bayernem

Teraz przed Katalończykami pierwsze, poważne wyzwanie. Barcelona zagra na wyjeździe w Lidze Mistrzów z Bayernem Monachium. Bawarczycy są koszmarem dla "Dumy Katalonii". W 2020 roku w ćwierćfinale Ligi Mistrzów upokorzyli ich wygrywając 8:2. Z kolei w ostatniej edycji dwukrotnie pokonali ich w grupie. Do siatki trafiał wówczas Robert Lewandowski, który tym razem stanie po drugiej stronie barykady i będzie starał się ukąsić swój były zespół.

Lewandowski znakomicie wprowadził się do nowego zespołu. W La Lidze strzelił już pięć goli. Do tego dorzucił trzy trafienia w meczu Ligi Mistrzów z Viktorią Pilzno. Polak jest liderem ofensywy i całego zespołu. Pewne jest, że wybiegnie w pierwszym składzie na mecz z Bayernem. A kto będzie mu asystował?

"Mundo Deportivo" informuje, że będą to Ousmane Dembele i Raphinha. Pierwszy z nich również dobrze prezentuje się w nowym sezonie. Francuz, podobnie jak Lewandowski, usiadł na ławce w meczu z Cadizem. Raphinha wystąpił w ostatnim meczu ligowym i grał do 72. minuty. Dziennikarze twierdzą jednak, że Xavi ponownie zdecyduje się na tego zawodnika. Na ławce zasiądą więc Ansu Fati i Ferran Torres. W pomocy Xavi postawi na Gaviego i Sergiego Busquetsa, którzy grali w meczu ligowym. Wolne dostał Pedri i to on zajmie miejsce obok wyżej wymienionych. Z kolei w obronie w porównaniu z meczu z Cadizem, miejsce stracą Pique i Bellerin, a w ich miejsce wskoczą Kounde i Eric Garcia. Oprócz nich zagrają Alex Balde i Ronald Araujo. W bramce pewniakiem jest Marc Andre ter Stegen.

Dla Barcelony to będzie pierwszy poważny test. Dobrą wiadomością dla nich jest fakt, że Bayern wpadł w mały dołek. Bawarczycy zanotowali najgorszy start w Bundeslidze od 12 lat. Zremisowali trzy ostatnie spotkania. W Lidze Mistrzów wygrali jednak na wyjeździe z Interem 2:0.

Przewidywany skład Barcelony według "Mundo Deportivo":

ter Stegen - Kounde, Garcia, Araujo, Balde - Gavi, Busquets, Pedri - Dembele, Lewandowski, Raphinha