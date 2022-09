Salihamidzić mówi kibicom Bayernu, jak przywitać Lewandowskiego

Jednym z dziennikarzy, którzy nie spodziewają się ciepłego powitania, jest Christian Falk. W swoim podcaście zwrócił uwagę na to, że kibice nazwali Lewandowskiego "najemnikiem", co odnosi się do okoliczności, w jakich Polak opuścił Bayern Monachium. Tym samym daje do zrozumienia, że napastnik musi być gotowy na wszystko, w tym na gwizdy.

Robert Lewandowski zostanie wygwizdany w Monachium? Salihamidzić wierzy w kibiców Bayernu

Z tego powodu dziennikarze "Bilda" postanowili zapytać Hasana Salihamidzicia, dyrektora sportowego Bayernu, jakiej reakcji kibiców spodziewa się podczas wtorkowego meczu z FC Barceloną. - Myślę, że kibice mają odpowiednie wyczucie i zrobią to, co do nich należy - odpowiedział. Dał też do zrozumienia, że Lewandowski zasłużył się dla Bayernu, czym zasłużył na ciepłe przyjęcie.

- To zawodnik, który wygrał z nami wszystko. Zaliczał rewelacyjne występy. Ja nie zamierzam na niego gwizdać - podkreślił Salihamidzić.

Robert Lewandowski jest poważnym zagrożeniem w ofensywie FC Barcelony, o czym przekonały się już kluby La Liga. Polak jest liderem klasyfikacji strzelców z sześcioma trafieniami na koncie. Do tego dochodzi regularność. Lewandowski strzelił co najmniej jednego gola w każdym z pięciu ostatnich meczów.

Na korzyść zawodników Bayernu działa fakt znajomości 34-letniego napastnika. - Wiemy, jakie ma umiejętności. I on też wie, że nie jest łatwo grać przeciwko nam - zapewniał Manuel Neuer, kapitan zespołu. - Nawet w takim meczu będą potrzebne nieczyste zagrania i inteligentne faule. Mamy dobrych obrońców. Uda nam się [zatrzymać Lewandowskiego przyp. red.] jeśli będziemy zgranym zespołem - dodał Marcel Sabitzer.

Mecz Bayernu Monachium z FC Barceloną zostanie rozegrany we wtorek, 13 września o godz. 21:00. Relację tego starcia będziecie mogli śledzić na portalu Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

