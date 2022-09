UEFA przekłada mecz LM i zabrania wstępu kibicom gości. "Sportowa sprawiedliwość"

Pierwotnie zakładano rozegranie meczu Rangers FC z SSC Napoli we wtorek, 13 września o godzinie 21:00. W oficjalnym oświadczeniu czytamy jednak, że spotkanie przełożono na dzień następny (tj. środa, 14 września). Obie drużyny zmierzą się ze sobą na Ibrox Stadium w Glasgow w ramach 2. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów.

"Jest to spowodowane poważnymi ograniczeniami zasobów policyjnych i kwestiami organizacyjnymi związanymi z trwającymi wydarzeniami dotyczącymi żałoby narodowej królowej Elżbiety II" - uzasadniono decyzję w oficjalnym oświadczeniu. UEFA zarządziła też, że mecz zostanie rozegrany bez kibiców włoskiego klubu.

"W ramach sportowej sprawiedliwości, kibice Rangersów nie będą upoważnieni do udziału w meczach rewanżowych w Neapolu" - czytamy w dalszej części oświadczenia. UEFA zaapelowała także, by Włosi uszanowali decyzję federacji i nie podróżowali w tym celu do Szkocji. Zapewniono też, że kibice, którzy zakupili już bilety na to starcie, otrzymają zwrot należności.

Śmierć Elżbiety II wywołała wielki szok nie tylko w Anglii. Dotknęło to również sfery sportowej. Arsenal dowiedział się o tym w trakcie meczu Ligi Europy z Zurichem. W związku z tym zarządzono minutę ciszy przed rozpoczęciem drugiej połowy. Tak samo postąpił Manchester United przed meczem z Realem Sociedad.

W piątek, 9 września zebrali się też działacze ligi angielskiej, którzy w tej wyjątkowej sytuacji podjęli decyzję o odwołaniu najbliższych meczów. "Na znak szacunku dla Jej Królewskiej Mości Królowej Elżbiety II runda meczów Premier League w ten weekend zostanie przełożona. Dalsze informacje dotyczące meczów Premier League w okresie żałoby zostaną przekazane w odpowiednim czasie" - czytamy w komunikacie.

W mediach podniosła się dyskusja na temat motywów przełożenia całej kolejki. Zdaniem angielskich mediów zrobiono to w obawie przed zachowanie niektórych kibiców, że nie wszyscy uszanują minutę ciszy. Nie jest to działanie bezpodstawne. Już w dzień śmierci królowej Elżbiety II jeden z kibiców pokazał, że nie potrafi uszanować powagi tej chwili. W trakcie meczu Ligi Konferencji Europy pomiędzy szkockim Hearts a tureckim Basaksehirem (0:4) krzyknął "j**** królową". I wtedy spora część kibiców zaczęła krzyczeć "j**** ciebie". W kilka sekund na stadionie zapanował chaos. Więcej o tych wydarzeniach przeczytacie na naszej stronie Sport.pl, ->>> TUTAJ.