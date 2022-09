Bayern przerażony Lewandowskim przed hitem LM. Salihamidzić bezradny

- Nie chciałbym trafić na Bayern Monachium w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Jest za wcześnie na to i byłoby to dla mnie dziwne uczucie - mówił Robert Lewandowski w rozmowie z dziennikiem "Sport Bild" przed losowaniem fazy grupowej Ligi Mistrzów. Ostatecznie prośba polskiego napastnika nie została spełniona i Robert Lewandowski szybko wróci na Allianz Arenę. Barcelona wygrała 5:1 z Viktorią Pilzno w pierwszej kolejce fazy grupowej, a Bayern Monachium ograł 2:0 Inter Mediolan.

Bayern Monachium z ostrzeżeniem przed hitem LM. Obawiają się Roberta Lewandowskiego

Bayern Monachium zremisował 2:2 z Vfb Stuttgart w szóstej kolejce Bundesligi. Zespół prowadzony przez Juliana Nagelsmanna wygrywał 2:1 do 92. minuty, ale ostatecznie stracił drugiego gola z rzutu karnego. Thomas Mueller nie krył rozczarowania po zakończeniu spotkania. - Jestem zły pierwszy raz w sezonie, głównie na siebie. Jeśli chcemy wygrywać każdy mecz, to musimy grać do końca. Nie ma znaczenia fakt, czy gramy w środku tygodnia, czy nie. Musimy odpowiednio zareagować, jeśli chcemy wrócić na szczyt tabeli - mówił pomocnik Bayernu.

Hasan Salihamidzić, dyrektor sportowy klubu z Bawarii postanowił przy okazji odnieść się do Roberta Lewandowskiego i meczu z FC Barceloną. Jego zdaniem remis z Vfb Stuttgart jest ostrzeżeniem przed hitem w Lidze Mistrzów. - Taka gra nam nie wystarczy. Musimy wrzucić dwa biegi wyżej, a z Barceloną nawet trzy biegi wyżej. To spotkanie było dla nas ostrzeżeniem. Robert Lewandowski jest w stanie wykorzystać każdą okazję z góry - stwierdził Salihamidzić.

