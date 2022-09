UEFA dogadała się z Rosjanami. Szachtar atakuje: Jesteśmy wściekli

Szachtar Donieck trafił do grupy F w Lidze Mistrzów, gdzie walczy o awans z RB Lipskiem, Celtikiem Glasgow oraz Realem Madryt. Ukraińcy sprawili sporą niespodziankę w pierwszej kolejce, wygrywając 4:1 z Lipskiem. Po tym spotkaniu pracę w Niemczech stracił Domenico Tedesco, a jego miejsce zajął Marco Rose. Szachtar chciał występować w meczach LM z logo platformy United24 na koszulkach, ale UEFA nie wyraziła zgody, tłumacząc się regulaminem i faktem, że ta organizacja jest powiązana z polityką.

Szachtar Donieck odkrył, że UEFA sprzedała prawa rosyjskiej telewizji Match TV (należącej do Gazpromu) na mecze tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Serhij Pałkin, dyrektor generalny Szachtara, postanowił zareagować i wyrazić sprzeciw klubu wobec tej decyzji UEFY. "Jesteśmy wściekli z tego powodu. Kraj agresora musi być izolowany tak, jak to tylko możliwe. Jesteśmy przeciwni nie tylko udziałowi zespołów z Rosji w europejskich rozgrywkach, ale też nawołujemy do wykluczenia ich ze wszystkich rozgrywek, w tym z tych pod egidą UEFA i FIFA" - informuje Pałkin.

"Światowa społeczność sportowa musi wreszcie zjednoczyć się w tej sprawie i wykluczyć Rosję ze wszystkich organizacji i zablokować jej współpracę ze sponsorami. Zwłaszcza dotyczącej sprzedaży praw telewizyjnych" - dodał dyrektor generalny Szachtara Donieck w oświadczeniu przekazanym portalowi WP SportoweFakty. Na ten moment UEFA nie odniosła się do oświadczenia ze strony klubu z Doniecka.

Szachtar Donieck zagra kolejny mecz w fazie grupowej Ligi Mistrzów przeciwko Celtikowi Glasgow na stadionie Legii Warszawa. Jeśli nic nie ulegnie zmianie, to spotkanie odbędzie się w środę 14 września o godzinie 18:45. Nie należy wykluczać scenariusza, że mecz finalnie zostanie przełożony tak jak pozostałe imprezy sportowe w Wielkiej Brytanii po śmierci królowej Elżbiety II.