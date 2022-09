Bayern Monachium poważnie osłabiony. Bez wielkiej gwiazdy na FC Barcelonę

Bayern Monachium bardzo dobrze rozpoczął tegoroczne europejskie rozgrywki. Podopieczni Juliana Nagelsmanna wygrali 2:0 w pierwszym meczu z Interem Mediolan. Teraz czeka ich znacznie trudniejsze zadanie. We wtorek do Monachium przyjedzie Robert Lewandowski, który wraz z FC Barceloną powalczy o zwycięstwo nad byłym zespołem w Lidze Mistrzów. Zapowiada się emocjonujący mecz. Bayern ma jednak mały problem.

REKLAMA

Zobacz wideo Kontrowersyjny format MŚ siatkarzy. Polacy uprzywilejowani. "Bolączka siatkówki od lat"

Kingsley Coman kontuzjowany. Bayern Monachium ma problem

W piątek niemiecki klub poinformował, że Kingsley Coman nabawił się kontuzji podczas treningu przed ligowym meczem z VfB Stuttgart. Piłkarz przeszedł już badania, które wykazały naderwanie mięśnia w prawym udzie. Coman nie zagra przez najbliższe kilka tygodni.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl.

FC Barcelona tylko za Realem. Ponad 600 mln euro. Będzie mogła zaszaleć

"Kingsley Coman doznał kontuzji naderwania włókna mięśniowego w prawym, tylnym udzie w piątek podczas ostatniej sesji treningowej przed meczem Bundesligi z VfB Stuttgart. Taki jest wynik badań przeprowadzonych przez sztab medyczny. Oznacza to, że Coman na razie jest wyłączony z treningów i gry" - tak brzmi oficjalny komunikat Bayernu Monachium.

W perspektywie zbliżającego się meczu z FC Barceloną uraz Francuza nie jest dobrą wiadomością dla sztabu Bawarczyków. Zwłaszcza że Coman w tym sezonie był stałym bywalcem wyjściowej jedenastki. Opuścił tylko dwa pierwsze mecze Bundesligi, co było pokłosiem czerwonej kartki otrzymanej jeszcze w ubiegłym sezonie. Teraz oprócz ligowego meczu ze Stuttgartem i meczu z FC Barceloną napastnik nie pojedzie również na zgrupowanie reprezentacji. Media przewidują, że wróci on do gry za około 3 tygodnie.

To nie gra, to zabawa. Lewandowski zaskakuje na każdym kroku. "Ale że aż tak?"