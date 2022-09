"Nie spodziewałem się tej "benzemizowanej" wersji Lewandowskiego". Media pewne: Polaka czeka awans

Robert Lewandowski do zespołu FC Barcelony wszedł z drzwiami i futryną. W pierwszych pięciu meczach strzelił osiem goli. Poza tym wniósł do zespołu aspekt mentalny, którego w ostatnim czasie brakowało w Barcelonie. Z miejsca stał się jej liderem, co dostrzegają hiszpańskie media.

"Lewandowski jest prawie kolejnym kapitanem"

Dziennikarze i eksperci na łamach cadenaser.com przeanalizowali występ Barcelony w meczu z Viktorią Pilzno. Nie mają wątpliwości. Wpływ Lewandowskiego na drużynę jest nieoceniony. "W Bayernie Lewandowski był tylko brutalnym napastnikiem. Musiał tylko wykończyć. Był lepiej obsłużony przez partnerów niż w Barcelonie. W niej obejmuje rolę, której nie oczekiwano od niego tak wcześnie. Jest prawie kolejnym kapitanem" - czytamy. "Nie spodziewałem się tej "benzemizowanej" wersji Lewandowskiego, komunikującej się z resztą zespołu" - to druga z opinii.

Lewandowski został doceniony przede wszystkim za to, jaką opieką otoczył młodszych piłkarzy. "Ansu jeszcze nie był jeszcze w najwyższej dyspozycji. Pierwszym, który go wsparł, był Lewandowski" - zauważają eksperci. Podobnego zadania jest kataloński "Sport". "Lewandowski kilkukrotnie dodawał otuchy Fatiemu przeciwko Viktorii. Polak zawsze bardzo świadomie podchodzi do swoich kolegów z drużyny. Nieustannie rozmawia z zawodnikami, wspierając i próbując korygować aspekty taktyczne - napisano. Jest przewodnikiem dla młodych ludzi, świadomy, że przed nimi długa i skomplikowana droga i potrzebują wsparcia, zwłaszcza gdy coś im nie wychodzi" - napisano.

"Sport" również widzi w Lewandowskim osobę lidera zespołu. "Są piłkarze, którzy urodzili się liderami, a Robert Lewandowski jest bez wątpienia jednym z nich. Oglądanie go na żywo na boisku we wszystkich jego wymiarach pozwala lepiej zorientować się, co oznacza transfer polskiego napastnika do Barcelony. To lider pod każdym względem" - dodano

