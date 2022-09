Czesi docenili Lewandowskiego. Zobaczyli, co zrobił. "Jest w tym najlepszy na świecie"

Piłkarze FC Barcelony znakomicie rozpoczęli Ligę Mistrzów. W pierwszej kolejce pokonali przed własną publicznością najsłabszą drużynę grupy C: Viktorię Pilzno aż 5:1 (3:1). Aż trzy gole zdobył Robert Lewandowski, a po jednej Franck Kessie i Ferran Torres.

REKLAMA

Zobacz wideo Wyciekły szczegóły kontraktu Lewandowskiego! Hiszpańska zabawa w Barcelonie

Skład Lecha Poznań na mecz z Villarreal. Van den Brom pokazał "jedenastkę"

Mistrzowie Czech zawiedli na Camp Nou i zagrali słabo. - Viktoria z łatwością mogła stracić sześć czy siedem goli, co byłoby wstydem. Chłopcy walczyli, ale było im ciężko. Atmosfera na stadionie, na którym było ponad 70 tys. widzów, była chyba trochę przytłaczająca. Nie są przyzwyczajeni grać na takich stadionach. I tak czapki z głów przed nimi, że potrafili zdobyć gola – mówi Ladislav Vízek, były czeski napastnik.

Jest on zaskoczony faktem, że piłkarze Viktorii Pilzno nie przygotowali się lepiej, by powstrzymać Roberta Lewandowskiego.

- Wiedzieli, jak dobrym zawodnikiem jest Robert Lewandowski, i pozwolili mu strzelić hat-tricka - dodaje Ladislav Vizek.

Chwali on również polskiego napastnika.

- Lewandowski znakomicie się uwalnia, świetnie wybiera pozycję na boisku, ma wtedy dużo miejsca i w dodatku kapitalnie strzela na bramkę. Obecnie jest w tym najlepszy na świecie. Ponadto zawsze wpada na pomysł nieco wcześniej niż obrońca i zawsze wybiera właściwą opcję - dodaje Vízek.

Wrócił też on do jednej z kluczowych sytuacji w meczu w 24. minucie. Wtedy sędzia najpierw odgwizdał rzut karny dla Viktorii Pilzno po faulu Christensena na Mosquerze. Po analizie VAR zmienił jednak swoją decyzję i odgwizdał rzut wolny dla FC Barcelony.

- To mogła być interesująca i ważna sytuacja. Myślałem, że to wyraźny rzut karny. Ale potem na nagraniu widać było, że Mosquera trafił rywala łokciem. Bardziej doświadczony i sprytny piłkarz poradziłby sobie lepiej. Mosquera zrobił to źle, bo przecież obrońca miał już na nim ręce - analizuje Vizek.

W innym meczu tej grupy Inter Mediolan przegrał u siebie z Bayernem Monachium 0:2 (0:1). Gola strzelił Leroy Sane (25.), a drugiego, samobójczego Danilo D'Ambrosio (66.).

Oficjalnie: Chelsea ma nowego trenera. Klamka zapadła

W drugiej kolejce, 13 września Bayern Monachium w hicie kolejki podejmie FC Barcelonę, a Viktoria Pilzno podejmie Inter Mediolan.