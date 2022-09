Rozróba w Neapolu. Kibice Liverpoolu wszczęli bójkę [WIDEO]

W pierwszej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów doszło do sporej niespodzianki. Finalista ostatniej edycji rozgrywek, Liverpool został rozbity przez Napoli, które po znakomitym występie i dwóch bramkach Piotra Zielińskiego wygrało aż 4:1. Sporo działo się również poza stadionem, choć nie były to wydarzenia godne kibiców piłkarskich.

Obsceniczne zachowanie kibiców Liverpoolu

Jak informują włoskie media, niedługo po zakończeniu spotkania na Via Nuova Marina, niedaleko hotelu Romeo pięciu kibiców Liverpoolu zostało zatrzymanych z powodu wszczęcia bójek. Zatrzymanymi byli mężczyźni w wieku od 27 do 38 lat, którzy atakowali przechodniów i innych uczestników ruchu. Doprowadzili nawet do przewrócenia się skutera, którym jechała dwójka młodych ludzi.

W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania przedstawiające zachowanie kibiców. Udostępnił je między innymi radny regionalny Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, który napisał, że były to "bezprecedensowe sceny", a zachowanie sympatyków Liverpoolu było "nieuzasadnione i niegodne".

Borrelli przypomniał również, że dzień przed meczem na oficjalnym profilu angielskiego klubu na Twitterze pojawił się wpis, w którym ostrzegano kibiców przed wizytami w centrum Neapolu w godzinach wieczornych. Informowano wówczas, że mogą paść ofiarami kradzieży, rozboju czy napadu.

Nagrania dowodem na winę kibiców Liverpoolu

Na jednym z nagrań, które trafiło do sieci widać, jak grupa angielskich kibiców starła się z kilkoma innymi osobami, które przybyły na miejsce na skuterach i byli uzbrojeni w kije. Z filmu wynika, że prowodyrami zajścia byli fani przyjezdnej drużyny.

Na drugim z materiałów widać moment, gdy angielscy kibice oddalają się w kierunku Piazza Municipio. W pewnym momencie jeden z nich wskoczył na jezdnię, tuż przed przejeżdżający skuter i doprowadził do jego upadku. Na miejscu interweniowała karetka, a do tego pojawiła się policja. Włoskie media przekazały, że na szczęście jadącym na skuterze młodym osobom nic się nie stało.