Komentator nie wytrzymał podczas meczu LM. "Najbardziej samobójczy gol wszech czasów" [WIDEO]

Ruszyła kolejna edycja Ligi Mistrzów. W środę rozegrano mecz grupy B - Club Brugge podejmował u siebie Bayerem Leverkusen. Niemiecki zespół zaciekle atakował przeciwników, ale znakomicie w belgijskiej bramce spisywał się Simon Mignolet. Tego samo nie można powiedzieć o golkiperze drużyny przeciwnej, który być może stał się autorem najbardziej absurdalnego gola rozgrywek.

Kuriozalny gol w Lidze Mistrzów. Bramkarz Bayeru się nie popisał

W 41. minucie sędzia podyktował rzut rożny dla Club Brugge. Andreas Skov Olsen wybił piłkę z narożnika, a ta spadła wprost na głowę Loubadhe Abakara Sylli. Piłkarz belgijskiej drużyny uderzył futbolówkę z ostrego konta i skierował ją w światło bramki. Piłka jednak trafiła w ręce bramkarza Bayeru Leverkusen, Lukasa Hradecky'ego. Wydawało się, że interwencja fińskiego golkipera zakończy się sukcesem. Nic bardziej mylnego.

Bramkarz wydawał się kompletnie zaskoczony uderzeniem. I choć złapał piłkę, to nie utrzymał równowagi i wpadł z nią do bramki. Później ze złości chciał ją jeszcze wybić nogą, ale ponownie wpakował futbolówkę do siatki. "Najbardziej samobójczy gol wszech czasów" – krzyknął do mikrofonu jeden z komentatorów DAZN.

Jak trafnie zauważają internauci, bramkarz Leverkusen może spokojnie rywalizować o najbardziej absurdalnego gola rozgrywek z Peterem Gulacsiem z RB Lipsk. W 16. minucie spotkania z Szachtarem Donieck (1:4), obrońca Lipska wycofała piłkę do stojącego daleko poza polem karnym Gulacsiego. Węgierski bramkarz zaczął przekładać piłkę między nogami. Proste zagranie techniczne wykonał na tyle niefortunnie, że stracił piłkę na rzecz wywierającego na niego presję Mariana Szweda. Napastnik Szachtara nie zastanawiał się długo tylko kopnął po ziemi piłkę do pustej bramki obok próbującego ratować sytuację Gulacsiego.

Ostatecznie w spotkaniu Bayeru Leverkusen z Club Brugge padł jeszcze jeden gol. Celnym trafieniem popisał się Patrik Schick, ale po konsultacji ze stanowiskiem VAR sędzia anulował bramkę. W tej sytuacji belgijski klub dość niespodziewanie triumfował 1:0. W następnej kolejce Club Brugge zmierzy się z FC Porto, z kolei Bayer Leverkusen zagra z Atletico Madryt. Wspomniane mecze odbędą się we wtorek 13 września.