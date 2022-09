Zieliński obnażył ułomność Liverpoolu. Zobaczył to cały świat. "Żenujące" [WIDEO]

Liverpool zanotował zawstydzający falstart w Lidze Mistrzów. Wicemistrzowie Anglii przegrali na wyjeździe aż 1:4 z Napoli, jednak sam wynik nie jest najgorszy. Po meczu kibice nie byli w stanie uwierzyć w to, w jaki sposób "The Reds" dopuścili do utraty drugiego gola.

3 https://twitter.com/IeeSZN/status/1567617309547569162 Otwórz galerię Na Gazeta.pl