Włosi oczarowani Zielińskim. "Tak cudowny, tak skuteczny". Oceny jak z bajki

To była niezapomniana noc dla Piotra Zielińskiego. To on poprowadził Napoli do zwycięstwa nad Liverpoolem 4:1 w środowym meczu Ligi Mistrzów, strzelając dublet i notując asystę. Występ Polaka doceniła włoska prasa. "To triumf autorstwa Spallettiego parafowany przez Zielińskiego" - czytamy.

