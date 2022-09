Lewandowski z nowym przydomkiem. Zasłużył. Tak nazwali go Hiszpanie

Powiedzieć, że Robert Lewandowski ma kapitalne wejście do FC Barcelony, to jakby nie powiedzieć nic. Polak strzelił już osiem bramek w pięciu oficjalnych meczach i jest liderem klasyfikacji strzelców La Liga i Ligi Mistrzów. Przeciwko Viktorii Pilzno znów rozegrał wielki mecz. Kolejny w swojej karierze.

REKLAMA

Zobacz wideo Mueller błyskawicznie reaguje na losowanie LM i wysyła wiadomość do Lewandowskiego. "Panie Lewangoalski"

Robert Lewandowski strzela, Robert Lewandowski zachwyca, a FC Barcelona wygrywa. "Robotowski"

Lewandowski bardzo szybko został pokochany przez kibiców FC Barcelony. Wielu z nich porównuje go do Leo Messiego, który przed laty również czarował niemal w każdym meczu. Podobnego zdania po debiucie Polaka w Lidze Mistrzów w barwach hiszpańskiego klubu jest dziennikarz Leszek Orłowski. "Lewy dziś w Barcelonie to taki trochę wyższy Messi" - napisał na Twitterze.

Trzy gole Lewandowskiego. "Potwór" z Barcelony grasuje w Lidze Mistrzów [WIDEO]

Andrzej Kostyra z kolei zastanawiał się, jaki jest pułap możliwości Lewandowskiego. "Fenomenalnie gra Lewandowski. 3 gole w debiucie w LM w barwach Barcelony zaaplikowane Viktorii Pilzno. Jaki jest pułap możliwości Lewandowskiego? Stratosfera?".

"88 goli Lewego w LM - 37 za Messim, 52 za Cristiano. Niby nie, ale…Przestaje strzelać, dopiero jak wyłączysz telewizor" - to z kolei ocena Rafała Lebiedzińskiego w kontekście kapitana reprezentacji Polski i klasyfikacji strzelców wszechczasów Ligi Mistrzów.

Gary Lineker podkreślił, że Polak to wspaniały piłkarz. "Dwie kolejne bramki Roberta Lewandowskiego. Co za wspaniały napastnik" - ocenił.

Polacy rządzą. Brawo Lewandowski, brawo Zieliński. Tak wygląda klasyfikacja strzelców LM

Polak od jednego z dziennikarzy otrzymał nowy pseudonim "Robotowski". "Robotowski. Była presja, oczekiwania. Ale on sobie z tym radzi. Robi, co chce" - napisał Toni Juanmarti z Relevo.

Marcin Borzęcki z Viaplay zwrócił uwagę na pewną, kolejną historyczną statystykę Lewandowskiego. "Robert Lewandowski pierwszym piłkarzem w historii Ligi Mistrzów, który strzelił po hat-tricku w barwach trzech różnych zespołów".

"Widząc poziom, jaki wnoszą Lewandowski, Zieliński i Milik, sprawy stają się czarne dla Meksyku w Katarze" - napisał z kolei meksykański dziennikarz Martin del Palacio Langer.

Genialny występ Polaka na Camp Nou skomentował też Hirek Wrona. "Camp Nou skandujące polskie nazwisko… Naprawdę nigdy w to nie wierzyłem! Szacun Robert Lewandowski".

"Robert Lewandowski z golem dla Barçy. Oprawić w ramkę i dbać o tego tweeta, przyda się jeszcze wielokrotnie w tym sezonie" - napisał Jakub Kręcidło. Coż, przydał on się jeszcze dwukrotnie tego wieczoru.