Hat-trick Lewandowskiego w FC Barcelonie. Tak to zrobił. Kapitalna akcja [WIDEO]

Ależ zabawa Roberta Lewandowskiego na Camp Nou! Polak w swoim pierwszym meczu w barwach FC Barcelony w europejskich rozgrywkach zdobył hat-tricka. W drugiej połowie meczu otworzył worek goli dla Katalończyków.

Robert Lewandowski po raz trzeci. Piękna bramka Polaka

W 67. minucie meczu na tablicy wyników było 3:1. Chwilę później do piłki dopadł Robert Lewandowski i zdobył czwartą bramkę dla wicemistrza Hiszpanii. To była piękna akcja w wykonaniu Katalończyków. Najpierw Jordi Alba zagrał górą do Ferrana Torresa, a ten wypatrzył Roberta Lewandowskiego i idealnie wyłożył mu piłkę. Polak huknął zza szesnastki w prawy dolny róg bramki i nie dał szans bramkarzowi. Tym samym zdobył pierwszego hat-tricka w barwach FC Barcelony.

Lewandowski strzela w debiucie. Maestro. Ależ przymierzył [WIDEO]

Pierwsze dwie bramki w starciu z Czechami polski napastnik zdobył jeszcze przed przerwą. Najpierw w 35. minucie pokonał bramkarza strzałem zza szesnastki po podaniu od Sergiego Roberto, a dwanaście minut później strzelił bramkę główką po wrzutce Ousmane Dembele.

Lewandowski, Lewandowski. Tak padł drugi gol. Polak zachwyca w LM [WIDEO]

Dzisiejsze trzy bramki Roberta Lewandowskiego sprawiły, że prowadzi on w klasyfikacji strzelców Ligi Mistrzów po pierwszej kolejce spotkań. Warto dodać, że tuż za nim jest Piotr Zieliński, który zaliczył kapitalny występ przeciwko Liverpoolowi.

Za tydzień FC Barcelona zmierzy się na wyjeździe z Bayernem Monachium. Dla kapitana reprezentacji Polski, który ostatnie osiem lat spędził na Allianz Arenie, będzie to z pewnością dość emocjonujący wieczór. Później w fazie grupowej Katalończycy zmierzą się jeszcze z Interem Mediolan.