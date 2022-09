Lewandowski, Lewandowski. Tak padł drugi gol. Polak zachwyca w LM [WIDEO]

Fenomenalne spotkanie rozgrywa Robert Lewandowski. To jego pierwsze spotkanie w Lidze Mistrzów w barwach FC Barcelony. Xavi Hernandez postawił na niego od pierwszej minuty przeciwko VIktorii Pilzno i to się opłaciło. Lewandowski już dwukrotnie pokonał bramkarza rywali.

Robert Lewandowski strzelił już dwa gole dla FC Barcelony. Świetny mecz Polaka w Lidze Mistrzów

Rzadko widzimy Roberta Lewandowskiego strzelającego gole zza pola karnego. Zdecydowanie częściej Polak pokonuje bramkarzy z "szesnastki". Natomiast w starciu z Viktorią Pilzno zrobił jedno i drugie.

W 35. minucie przyjął piłkę na 17. metrze, zamarkował strzał zwodząc obrońcę, a następnie idealnie przymierzył piłkę przy słupku i trafił do siatki. W doliczonym czasie pierwszej połowy wyglądało to zupełnie inaczej. Tym razem to koledzy wykonali za Lewandowskiego niemal całą pracę. Ousmane Dembele odzyskał piłkę wślizgiem pod polem karnym Viktorii Pilzno. Poprowadził ją kilka metrów i dośrodkował wprost na głowę Lewandowskiego. 34-latek już niczym rasowy napastnik oddał strzał głową praktycznie na pustą bramkę.

FC Barcelona trafiła do grupy z Interem Mediolan, Bayernem Monachium oraz Viktorią Pilzno. Tylko dwa kluby awansują do 1/8 finału rozgrywek. Rywalizacja o te miejsca będzie więc niezwykle zacięta.

Robert Lewandowski rozegrał w Lidze Mistrzów 106 meczów. Strzelił 86 goli i zdobył 25 asyst. Polak zdobywa średnio 0,81 gola na mecz. To najlepszy wynik wśród piłkarzy z co najmniej 40 meczami w rozgrywkach.

